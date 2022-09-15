中國女排奧運金牌成員轉行 年薪不及前隊友一個代言 內媒抱不平
撰文：普利森
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中國女排前成員林莉去年退役，近日被網民發現她亮相國內一所大學的新生開學儀式，但以前奧運金牌得主來說，其新職位及待遇明顯不高，有內媒批評如同「委屈人才」。
曾是中國女排成員的林莉，司職自由人，2015年入選國家隊後為球隊拿下大大小小的錦標，包括2015及2019年世界盃、2018雅加達亞運金牌等。
其中林莉在2016里約奧運更憑穩健防守及一傳，成為「女長城」奪金基石，但今年才30歲的她，去年落選東京奧運大軍；本身相當低調的林莉，終靜悄悄不再註冊內地排球聯賽，無聲無息地退役。
由於林莉不活躍於社交媒體，外界難以窺探她退役後的近況。不過最近踏入9月開學季，有網民就發現林莉現身福建工程學院的新生開學典禮，並被稱為「老師」。
據內地傳媒透露，林莉透過面試第一的成績，獲「人事派遣」成為該校「武裝保衛部綜合科行政人員」，即並非排球體育老師，或不能參與前線教學工作；更有指林莉很可能只是「臨時工」。
報道稱，林莉工資按現時全國大學行政管理人員的平均月薪計算，約6687元，即便加上林莉的「技術等級」，月薪也只達7000元左右。
加上林莉曾是「國際級運動健將」退役後每年跟每個月都能拿額外補貼，年薪可達10多萬。內媒形容，這金額「還沒有張常寧一個代言賺得多」，而林莉作為奧運金牌得主，竟得如此待遇，令人慨嘆。
林莉上崗，內地媒體評語：
「奧運冠軍放眼中國女排歷史中，也沒有多少人能做到，這種級別的運動員一般都是有編制的工作人員，絕對不會是以人才派遣的方式上崗，而且這所福建工程學院也算不上一流大學，在全國二流都算不上，這就更讓人接受不了。」
「奧運最佳自由人去一所名牌大學當教練也足夠了，現在的這工作崗位確實有點委屈人才，難怪有球迷替她鳴不平，認為又是欺負老實人。」
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