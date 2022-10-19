體育熱話｜外媒排最具市場價值運動員C朗居首　谷愛凌成中國第一

外國媒體《SportsPro》近日排出現時世上最有市場價值的運動員，英超曼聯的葡萄牙球星C朗拿度榮登榜首，美斯則排第5，谷愛凌則成為中國運動員中排名最高的選手，位居第29位。



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《SportsPro》指，該榜由聚集了體育、營銷、社交與數據科學界別的專家團隊分析，並經不同合作單位提供的指標，制定特殊計分系統，算出運動員的「市場能力分數」，並以此排名。

曼聯球星C朗拿度位居首位。（Getty Images）

今年的榜單由37歲的曼聯球員C朗登頂，分析文章列舉他的種種超級數據：根據曼聯零售合作夥伴《Fanatics》的資料，在C朗宣布回歸曼聯、並穿起7號球衣後的一個小時，售出的球衣量已打破曼聯官方網店的單日紀錄。

此外，C朗在Instagram擁有逾4.89億追隨者，亦與Nike等大企業有合作關係，均是他成為榜單之首的原因。

榜單第二位是今年退休的女子網球員「細威」莎蓮娜威廉絲，第三位是生涯7奪F1車手冠軍的咸美頓，第四位是湖人球星勒邦占士，第五位是效力法甲巴黎聖日耳門的美斯。

現年35歲的美斯，已是頭5位中最年輕的一位。（Getty Images）

第六位是女子網球員大坂直美，第七位是印度板球運動員Virat Kohli，第八位是美國女子足球運動員摩根（Alex Morgan），第九位同樣是女子足球運動員的卡爾（Sam Kerr），第十名是現效力NFL坦帕灣海盜的美式足球球員布雷迪（Tom Brady）。

榜單前十位：

+ 5

為中國在北京冬奧贏得金牌的谷愛凌，是唯一晉身該榜前50位的中國運動員，她排在第29位，比今年足球金球獎得主賓施馬（第31位）、連續兩年奪得F1車手冠軍的韋斯達賓（第33位）更高。