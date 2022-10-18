金球獎2022︱賓施馬獲施丹親自頒獎　C朗排20美斯無份附完整名單

皇家馬德里前鋒賓施馬（Karim Benzema）以大熱姿態首度贏得金球獎（Ballon d'Or）， 這是自1998年以來首次再有法國球員得獎，頒獎嘉賓正是對上一位法籍得獎者、也是帶領他登上球員生涯巔峰的前皇馬主帥施丹。

過去13屆金球獎當中，12屆均由美斯（7屆）或C朗拿度（5屆）兩大天王壟斷，今屆前者未能入圍候選名單，C朗則列第20位，為近17年來最低。



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賓施馬在施丹手中接過金球獎。（Getty Images）

賓施馬上季為皇馬46場比賽攻入44球，再次贏得歐聯冠軍並在西甲封王。34歲的他是自1956年馬菲斯之後，最年長的得獎人。今季由利物浦轉投拜仁慕尼黑的前鋒沙迪奧文尼得第二，曼城的迪布尼得第三。



頒獎禮前，一度盛傳C朗拿度時隔5年再度出席，為好友賓施馬「贈興」，不過最後葡萄牙球王並未現身。C朗對上一次出席金球獎已是2017年，當時他第五度領獎。

金球獎2022排名：

1. 賓施馬（皇家馬德里／法國）

2. 沙迪奧文尼（利物浦-拜仁慕尼黑／塞內加爾）

3. 迪布尼（曼城／比利時）

4. 利雲度夫斯基（巴塞隆拿／波蘭）

5. 沙拿（利物浦／埃及）

6. 麥巴比（巴黎聖日耳門／法國）

7. 高圖爾斯（皇家馬德里／比利時）

8. 雲尼斯奧斯（皇家馬德里／巴西）

9. 莫迪歷（皇家馬德里／克羅地亞）

10. 夏蘭特（多蒙特-曼城／挪威）

11. 孫興慜（熱刺／韓國）

12. 馬列斯（曼城／阿爾及利亞）

13. 賀拿（多蒙特／科特迪瓦）

14. 法賓奴（利物浦／巴西）、利亞奧（AC米蘭／葡萄牙）

16. 雲迪積克（利物浦／荷蘭）

17. 路爾斯戴亞斯（利物浦／哥倫比亞）、華荷域（祖雲達斯、塞爾維亞）、卡斯米路（皇家馬德里-曼聯／巴西）

20. C朗拿度（曼聯／葡萄牙）

21. 哈利卡尼（熱刺／英格蘭）

22. 阿歷山大阿諾特（利物浦／英格蘭）、科頓（曼城／英格蘭）、貝拿度施華（曼城／葡萄牙）

25. 簡斯路（曼城／葡萄牙）、甘美治（拜仁慕尼黑／德國）、邁治蘭（AC米蘭／法國）、魯迪格（車路士-皇家馬德里／德國）、紐尼斯（賓菲加-利物浦／烏拉圭）、尼干古（萊比錫／法國）。

金球獎大戶利物浦球員排名：

+ 1

金球獎30人名單中，大多來自皇家馬德里、利物浦和曼城3支球隊，皇馬佔5人（未計今季轉投曼聯的卡斯米路），利物浦連同今季加盟的紐尼斯佔6人（未計今季轉投拜仁的沙迪奧文尼），曼城連同今季加盟的夏蘭特同有6人。

皇馬門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）拿下最佳龍門「耶辛獎」，最佳青年球員「高柏獎」由巴塞隆拿的加維（Pablo Gavi）奪得，而利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）就成為最佳射手「梅拿獎」得主。巴塞隆拿的佩迪拉絲（Alexia Putellas）獲得女子金球獎，年度最佳球會為曼城。