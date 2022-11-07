學界D1越野｜男拔大滿貫姿態締十連霸　女拔中斷協恩連勝重奪后座

港九區學界D1越野賽因疫情連續兩年取消後，今日（7日）終在香港哥爾夫球會粉嶺舊球場復辦，最終拔萃男書院延續連霸至10屆，拔萃女書院亦在疫情帶來的困境下，重奪女子總冠軍。



今屆D1越野賽有逾550名來自20間中學的跑手參與，最終男子A Grade個人賽冠軍由拔萃男書院隊長葉子軒奪得，亞軍和季軍分別落入同校的陳睿浲及朱洛言手中；而B Grade前4和C Grade前5名也是由男拔跑手包辦。男拔同時在團體賽全取A、B、C Grade冠軍，獲得總分54分，以「大滿貫」姿態連續10屆成為全場總冠軍。葉子軒指，男拔在所有個人及團體賽都奪冠，要感謝隊友及對手：「有賴隊友們的鍛鍊，和催谷我們突破極限的好對手。可以在這片珍貴的草地上作賽，實在十分榮幸，期望下年再帶領隊員在這兒再創佳績。」

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女子A Grade個人賽由西島中學的Maya Tobback勝出，至於女子總冠軍，則由拔萃女書院自2016/17季度以來再一次奪得。女拔雖未有跑手在個人賽奪冠，但在團體賽則於A Grade及B Grade封后，最終以總分42分力壓獲40分的協恩中學奪得女子總冠軍，同時中斷協恩此前三連霸的走勢。隊長鄭夢周坦言，在疫情下備戰並不容易，奪冠靠隊友上下一心：「疫情大大減少了我們進行團體練習的機會，但我們每位隊員都竭盡全力備戰，成功重奪女子組總冠軍寶座，意義重大。」

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