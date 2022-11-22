世界盃講古．阿根廷｜是美斯還是馬勒當拿？　十六年後的終極探戈

唔准諗，即刻答：馬勒當拿定美斯？球迷當然愛肥馬，但教練的話，毫無疑問是美斯。這屆世界盃，將是35歲的美斯超越前輩的最後機會。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



論球技，美斯與肥馬不分上下吧？肥馬可能更多令人目炫的花招，但美斯勝在高效。事實上，與其說美斯「扭」過對手，不如說他用了極微細的動作去影響防守者的預判，譬如他由右邊推入中路，然後創造空間射入的招牌動作，雖然防守者的選項只是「美斯會射門或繼續帶球」，但總是無法阻止。2014年阿根廷訪港，我問過港隊成員關於防守美斯的感受，他說平時在電視上看很不理解為何守衛會被輕鬆過掉，但親身防守時便明白，雖然是二選一，但「半秒遲疑，美斯已推過你」。

美斯比不上馬勒當拿的，就是一座世界盃吧？（Getty Images）

論數據，美斯生活健康，長期有穩定狀態，吸毒、酗酒的肥馬難以相提並論。美斯在國家隊上陣164次射入90球，入球率達55%；肥馬則是上陣94次入31球，入球率僅三成。在球會層面上，肥馬帶領拿玻里兩度於意甲封王，當然神乎奇技，但相比美斯於巴塞隆拿贏過10次西甲、4次歐聯的戰績，美斯也是完勝。然而，人們還是覺得美斯不如肥馬，就是因為一座世界盃。

馬勒當拿的地位。（Getty Images）

在阿根廷人心目中，1986年的世界盃，其實也不僅是一個冠軍，而是福克蘭群島戰疫慘敗後，於國際舞台上向英國復仇，那種快意讓馬勒當拿成為了他們的英雄。美斯因為很強，強得不像人類，所以他被拿來跟英雄比較，可他性格卻不是英雄，他不像前輩那樣具備領導才能。馬勒當拿雖然很關顧美斯，但在2018世盃後亦忍不住批評說，「一個賽前要上廁所廿次的球員，根本不能稱為領袖」。因為這樣的比較，美斯反而跌入了漩渦，球會成就斐然，國家隊卻踢不出應有的水準，在世界盃最接近登頂的一次是2014年，他幾乎以一己之力帶領阿根廷重奪世盃，可惜隊友希古恩浪費良機，德國的葛斯卻把握一次攻勢，就射入了全場唯一的入球。

2014年，是美斯與世界盃最接近一次。今年可會突破？（Getty Images）

在馬勒當拿領軍的歲月，阿根廷主帥比拉度（Carlos Bilardo）的招數是囤積一堆球員在後防，然後靠球王施展魔法，90世盃馬勒當拿連過數關妙傳「風之子」肯尼基亞射入，助整場捱打的阿根廷淘汰宿敵巴西一役正是最佳寫照。在美斯擔大旗年代，不少教練如2014世盃領軍的沙比拿（Alejandro Sabella）都沿用這套策略 ，但現代足球的戰術比從前進步了很多，美斯再難複製過去的勝利方程式。

肯尼基亞，阿根廷球迷的集體回憶。（Getty Images）

然而，如今的阿根廷國家隊卻有所轉變，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）並不再只靠美斯擔起重責，而是以團隊協作的方式，助美斯發揮個人最大才能。「而我不知史卡朗尼是誰」，這是很自然的事，球員時代的他司職右翼衛，僅在拉科魯尼亞時期的表現較令人留下印象（Keyman可能會記得他踢過韋斯咸吧？），於國家隊披甲也只有7次，因此於2018年接掌阿根廷時，一眾國腳包括迪保羅表明當初沒太大信心，但這位馬德里體育會中場說：「他的戰術部署非常細致，而且很多狀況預告出來後真的會發生，我們之後便全心全意信任他。」

阿根廷教練史卡朗尼的戰術是將一眾中前場堆在中路，以不斷的短傳、靈活的走位打亂對方的防線結構，兩條邊路則完全留給兩閘發揮。（Getty Images）

史卡朗尼的戰術是將一眾中前場堆在中路，以不斷的短傳、靈活的走位打亂對方的防線結構，兩條邊路則完全留給兩閘發揮，今年6月洲際國家盃3：0大破歐洲冠軍意大利一仗便令防守一向穩健的對手一籌莫展；防守時，美斯一個獨留中場線附近，沒有任何防守職務，保留體力放在進攻上，而到了進攻時，中前場球員都會以美斯為傳球重心，2018世盃外圍賽美斯的每90分鐘的平均傳球次數是37.51次，但2022世盃外圍賽卻已升到51.34次，尤其與前鋒如拿達路馬天尼斯等的互動更多，這反映了團隊的配合比以前更頻繁。

自2019年不敵巴西以後，阿根廷便未嘗敗績，去年更捧走了美洲國家盃冠軍，28年來首度封王，也終結了美斯的國際賽錦標荒（其實馬勒當拿也沒贏過美洲國家盃）。今年的卡塔爾，或許正是美斯擺脫多年陰影的時候了。

2021年這座美洲盃冠軍，可會帶領美斯踏上世界盃領獎台？（Getty Images）

兩代球王，誰最強？（Getty Images）