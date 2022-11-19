排球總會盃｜協興靠9人力量挫荃青　37歲老將終獲代表香港資格

我們只記得過去三年被疫情籠罩，然而世事流轉，不用十年，人事已經幾番新，就像本地女子排球隊協興，受傷的、轉行的、當媽媽的……

今天球隊出戰香港排球總會盃2022決賽，儘管無法「夫添」上陣，甚至陣容由13人只剩9人，但她們始終珍惜落場機會，以局數3：1擊敗荃青稱霸後，更贏得2023年亞洲俱樂部排球錦標賽參賽資格。

這一切，全是源自前輩一句「死頂住」。



【香港排球總會盃】女子決賽，協興以3：1擊敗荃青封后。（夏家朗攝）

協興以局數3：1擊敗荃青，表面看來一帆風順，但隊長詹詠琳（詹詹）說，從今天的冠軍到明年的亞洲俱樂部錦標賽參賽資格，全部得來不易：「經過這三年，很多打排球的人都已經不打了，加上有隊友斷十字韌帶、拇指韌帶撕裂，也有隊友『入班』、生小朋友，由13人今場只剩下9人。」不再留守陣中的協興球員，包括梁詠雯、龍子弘等。

【香港排球總會盃】詹詠琳為協興擔大旗。（夏家朗攝）

詹詹笑着指指身旁的歐滃晴（細佬），原來細佬本來也是退役大軍的一員，細佬笑說：「對呀，我疫情前已經說要退，今年37歲啦，體力和工作分配都吃力，所以我說『如果這個比賽贏不到我就不打了』，這樣就迫出大家的真功夫。」這時詹詹在旁不斷說：「不要退……」「所以，今次對我來說真的是Bonus。」細佬說。

【香港排球總會盃】歐滃晴（10號）行將退役。（夏家朗攝）

【香港排球總會盃】女子決賽，協興以3：1擊敗荃青封后。（夏家朗攝）

今日一戰，協興9人之中，撇除正選6人加兩個自由人，可替換的就只剩細佬一個後備球員，人腳如此短缺，細佬一句「不打」成了爭標動力。今天4局比賽中，協興以21：25先輸一局，幸而第二局以25：15追平，此後協興再以25：23及25：22連贏兩局，以局數3：1稱后。

協興果真捱到最後，詹詹形容：「大概是遇到過最難的事，其他事都會變得好易。」她亦不忘補充：「協興需要新血！我們會在出戰亞洲俱樂部排球錦標賽前註冊新球員，我們需要新衝擊。」

【香港排球總會盃】女子決賽，協興以3：1擊敗荃青封后。（夏家朗攝）

【香港排球總會盃】女子決賽，協興以3：1擊敗荃青封后。（夏家朗攝）

女子組季軍戰方面，葵青以18：25先失首局，調整後於第二局「咬住」Victory不放，戰至「刁時」以29：27扳回一城。隨後，葵青順勢以25：14和25：13再取兩局，以局數3：1擊敗Victory奪得季軍。由於時間延誤關係，男子季軍戰則改為11月27日晚上7時45分於九龍公園體育館舉行。