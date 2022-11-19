排球總會盃｜力臻走過艱辛16年　挫青龍封王奪會史首個重要錦標

從2006年組隊出戰丙組，5年內升上甲一，直到今天在香港排球總會會長盃2022決賽擊敗青龍封王，奪得創會以來首個大賽錦標，力臻在這16年來走過的路，十分艱難。

關於這支球會的原型故事，曾因為兩年前的劇集《男排女將》成為熱話；兩年後的今天，球會淡出大眾視線，卻用一個獎盃證明，無論經歷什麼，球隊上下，一直實實在在地努力着。



三年以來，各項目賽事不時徘徊於搞、唔搞、搞、唔搞，唯獨本地排球，一直「企硬」停擺，直到今次的總會盃，球迷們終於迎來闊別多時的實體賽。男子組決賽戲碼，龍隊、南華等傳統勁旅不復見，換上力臻和青龍，一場過千日的世紀疫情，競技場上難免新人換舊人。

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【香港排球總會盃】男子決賽，力臻以局數3：2挫青龍封王。（夏家朗攝）

【香港排球總會盃】男子決賽，力臻以局數3：2挫青龍封王。（夏家朗攝）

現場過百球迷的歡呼聲震耳欲聾，實體會之寶貴固然教球迷要好好享受比賽時光，更重要是力臻和青龍打足5局。力臻以25：21先取第一局，但青龍在次局以25：22扳平。第三局力臻如入無人之境，李彥進扣殺無人可擋，青龍陷於劣勢，加上正選接應二傳譚竣顥落地時扭傷足踝，隊長鄧步揚又抽筋離場，力臻乘勢拉開比數，以25：14領先局數2：1。

以為力臻第四局乘勝追擊，但青龍先有林延俊進攻，再有譚竣顥重新上場攔網，領先11：8。力臻一度由落後8分追至19：24，但第四局依然由青龍以25：19取得。

【香港排球總會盃】力臻以局數3：2挫青龍奪冠。（夏家朗攝）

【香港排球總會盃】男子決賽，力臻以局數3：2挫青龍封王。（夏家朗攝）

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【香港排球總會盃】男子決賽，力臻以局數3：2挫青龍封王。（夏家朗攝）

決勝局，力臻續以速度制敵，李彥進和薛延旭先後扣殺，並領先11：8。青龍沒有放棄，在鄧步揚歸隊下追平14：14，賽事進入「刁時」高潮。兩隊在「刁時」互有領先，誰都沒因為失分而氣餒，最後力臻把握對方接發球失誤贏得最後一分，以22：20取得第五局，贏局數3：2，拿下創會以來首個重要錦標。

【香港排球總會盃】男子決賽，力臻以局數3：2挫青龍封王。（夏家朗攝）