沙灘排球亞錦賽｜杜詠彤首拍黃雯靖贏波出局　珍惜磨合重要一課

香港沙灘排球代表近日赴泰國出戰亞洲沙灘排球錦標賽，周四（15日）杜詠彤／黃雯靖（香港二隊）在分組最後一戰以局數2：1擊敗菲律賓二隊。

雖然最後預賽止步，但對於首次以此組合出戰亞洲賽的杜詠彤／黃雯靖來說，卻是一次信心的建立。



杜詠彤／黃雯靖（香港二隊）計算得分比率下未能出線。（亞洲排球總會）

28歲的杜詠彤首次夥拍小將、21歲黃雯靖出戰亞洲賽，首日預賽對上亞洲勁旅日本和澳洲，均以0：2不敵。今日大膽部署，目標拿下勝利，才有機會計「細分」博得出線機會。最後杜詠彤／黃雯靖以16：21、21：18、15：13，局數2：1反勝菲律賓，獲得預賽首捷。

二人身處的G組，有三隊同錄1勝2負，港隊計「細分」無緣晉級。「一打完比賽我有點眼濕濕，但轉頭就看見我拍檔爆哭。」杜詠彤笑說黃雯靖覺得自己表現不好，粗心大意，但她覺得不全然只有不足，「我carry（帶領）她？是她carry返我轉頭！今天很想贏，所以很多時都比較緊張，是她一直在旁邊提點住我要放鬆。」

杜詠彤表示首局因為領先反而讓自己打得更綁手綁腳，愈想打得好，就愈易失波，「我們知道要放膽冒險才有機會贏，所以試了一個大膽嘗試。」

以往不管對什麼對手，角色多以一個主要攔網、一個主要防守，今場留意到菲律賓對手和自己身高差距不大，擊球點不是太高自己就可以分心後排防守，「我們兩個輪流攔網，執多點『小球』機會，速度快就是我們的優勢。」結果因為她們大膽部署，取得勝利，雖然未能順利出線，但今場勝仗起了另一種作用。

「我們第一次以這個組合出戰，雯靖未必好像對手那麼有經驗，但這一勝，對她來說是一個很大的肯定；對我們來說，也是在爭取亞運資格前的一個鼓勵。」杜詠彤坦言雖然今次未做到晉身16強的賽前目標，但仍珍惜今次磨合機會。