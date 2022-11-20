排球總會盃｜力臻贏在師兄弟無縫交接　李彥進戰勝傷患表現搶眼

疫情三年，舊人去，新人來。力臻昨日（19日）擊敗青龍贏得香港排球總會盃冠錦標，隊長郭賢焌退居後備，22歲的接應二傳李彥進成為功臣之一。

誰想到，奪冠前半年，李彥進還為滿身傷患而陷入低潮？



力臻於決賽以局數3：2擊敗青龍，場上不乏大專球員，以司職接應二傳的李彥進最為出眾，把握不少關鍵得分。暱稱Pi的李彥進身高1.83米，就讀中文大學四年級，作為球隊主力，他在今年4月還因為滿身傷患而陷入低潮，甚至落選香港隊大軍，他說：「今年4月，我膊頭有一條肌肉幾乎完全撕裂，在我角度當然是大傷，加上大大小小的腳傷，失落香港隊席位之餘，差點大專盃都打不到。」

【香港排球總會盃】力臻擊敗青龍。（夏家朗攝）

Pi指了指右肩，原本最少三至四個月才見起色，在他自律下，竟然一個月痊癒。「除了要多謝物理治療團隊，我在傷後只頹廢了數個小時，就覺得要馬上向前看。」他堅持一星期做五次恢復治療，更自行加操，重新「練起」傷肩，Pi說只想盡快回到場上：「如果傷的時候叫得返『半條人命』，那我就已交出150%出來。」今場表現就是最好的證明，「用實力說話」，不苟言笑的Pi不禁笑說，總算健康打完5局，不會再被笑是「玻璃人」，算是開了個好頭。

【香港排球總會盃】司職接應二傳的李彥進表現最為出眾。（夏家朗攝）

【香港排球總會盃】李彥進的扣殺無人可擋。（夏家朗攝）

Pi今場成為力臻得分主力，他說球隊上下一直備戰：「目標一定是獎牌甚至冠軍，想做又把握到，很難得。」Pi強調金牌不是一人之力，而是全隊14人的功勞，「我們就是，只要上陣就會出盡100%，即使是下班來練球的師兄，就算只剩『半條命』，都是用盡『半條命』。」他說即使是退居後備的師兄們，同樣用不同方法出力，其中一個就是隊長郭賢焌。

【香港排球總會盃】李彥進奮肩傷未獲選入香港隊。（夏家朗攝）

【香港排球總會盃】不少主將變成席上打氣的一員。（夏家朗攝）

郭賢焌如今主要在後備席提點隊友，讓後起之秀擔大旗，他直言隊友青出於藍：「我覺得這個節奏（青出於藍）是正常的，當打年紀是大專到剛出來工作一至兩年，因為出社會後，工作困身很影響球員。」郭賢焌覺得，三年前的主將退下火線是正常，因為小將真的可以接班：「我會說兩隊的年輕球員，在這一場比賽都表現出實力，不少都已經是當打和現役港隊，身高和技術都是成熟的。」力臻現時有5至6名球員正值當打年紀，是役耀眼的Pi，就是其中一員。