世界盃2022｜丹麥門前一碼失機　悶和突尼西亞　今屆首場互交白卷

丹麥出戰世界盃D組首場分組賽，面對突尼西亞，中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）自去年歐國盃比賽中心臟病發後浴火重生，正選領軍。

結果丹麥有球員門前一碼失機，並與突尼西亞各食一次詐糊，兩隊終踢成0：0。



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艾歷臣今場正選披甲，但上半場突尼西亞佔優，23分鐘，謝巴利接應後場長傳，高速壓入禁區快門將一步射入，可惜被判越位在先。

戰至43分鐘，謝巴利再突破越位單刀，近門6碼挑射，卻被卡斯柏舒米高大字型封位，僅僅把皮球拍走，半場兩隊踢成0：0。

艾歷臣正選披甲。（Ggetty Images）

謝巴利射入，但越位在先。（Ｇetty Images）

換邊後輪到丹麥食詐糊，56分鐘，安達斯奧臣為丹麥「執雞」射入，惟原來隊友越位在先，入球無效。

69分鐘，艾歷臣禁區頂左腳施射，皮球飛往右上角，但被龍門單手撲走；緊接角球攻勢，艾歷臣長傳，安達斯基斯坦臣頂入中路，哥尼利斯門前1碼加一頭改變方向卻中柱，錯失黃金機會。

補時4分鐘，突尼西亞在禁區內疑似手球，但經VAR審視後球證認為沒有犯規。結果兩隊踢成0：0，是今屆第一場互無紀錄的賽事。

哥尼利斯門前一碼失機。（Getty Images）

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**11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼西亞**

本場比賽不設ViuTV免費直播，會於NowTV 618台直播。

以下為賽前消息：

丹麥今晚9時在D組首仗對突尼西亞，預料正選上陣的艾歷臣賽前大談感受，對於童話一樣的復出，他說：「真的很特別，（出事後）我的唯一目標只是康復以及回復狀態出賽。這是一趟漫長旅程，置身世界盃的感覺獨一無二，我很開心可以再次出戰。」

在去年的歐國盃事故後，艾歷臣接受手術，植入心臟起搏器。如今，他已經如常踢足球。（Getty Images）

今天夏天，艾歷臣加盟曼聯，新帥坦赫格領軍之下，逐漸展示質素和級數。今季在英超13場中雖然只得1個入球，但已交出4次助攻，成為紅魔不可或缺的一份子。

他憶述，「在阿姆斯特丹，我跟為我進行所有測試醫生的首段對話，就是關於假如一切順利，我的目標是出戰世界盃。那個時候，那只是個夢想。」艾歷臣坦言，世界盃是他為家人活下來以外的另一獨立目標，「足球是我的生命，我專注回復昔日水平，那是個目標。」

丹麥歷屆世界盃最佳成績是1998年殺入半準決賽，球隊去屆對澳洲與法國皆打和，16強戰至互射12碼才不敵亞軍克羅地亞。去年歐國盃經歷艾歷臣昏迷事件後，眾志成城殺入4強。陣容大致相同，水準一向穩定。

至於來自非洲的突尼西亞世界排名30位，連續兩屆入圍世界盃決賽周。該隊半隊成員來自國內球會及中東聯賽，歐洲五大聯賽落班球員僅2人。他們在世界盃面對歐洲球隊一向處弱勢，近兩回決賽周（2006及18年）分組賽4次對歐洲球隊全敗。

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