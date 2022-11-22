世界盃人物誌︱艾歷臣生死關頭後浴火重生　今晚全球見證感動回歸

2021年6月12日，全球球迷集體經歷一場驚心動魄的突發事件——歐洲國家盃分組賽丹麥對芬蘭，上半場42分鐘丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）毫無預警下倒地，需即場搶救，隊友、對手、現場觀眾以至逾億全球球迷再次感受生命的脆弱。

走過鬼門關，也未能阻止艾歷臣對足球的熱愛，17個月後，植入心臟除顫器的他已浴火重生，在世界盃2022賽場再次領軍出戰大賽，他的一句「夢想成真」，向世人展示史無前例的勇氣。



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艾歷臣去年歐國盃出事後17個月，在世界盃重返最大足球舞台。（Getty Images）

在哪裏跌倒，便要在哪裏站起來——但艾歷臣這一跌，幾乎在全世界人面前上演一幕「死亡直播」，重返球場，談何容易？他完成心臟手術、植入除顫器後，努力進行復健，惟基於意大利法例所限，不能繼續在國際米蘭效力，雙方和平分手。

出事後7個月，回復健康的艾歷臣決意在球壇重新出發。他沒有回到水平次一級的荷甲或丹麥家鄉球會，更在今年1月重返踢法體力化的英超，跟賓福特簽約半年。最初體能和狀態未回復最佳，對手亦「就住就住」生怕令他受傷，一度令人憂慮一代中場的未來。

▼ ▼ ▼慎入：2020歐國盃，艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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幸好之後他很快已「上力」，效力短短日子盡顯中場大腦功架，幫球隊護級成功。2022年3月，他重返丹麥國家隊，友賽荷蘭一仗下半場後備入替，上陣兩分鐘已取得入球。他知道，自己有能力回到昔日位置——頂級球會的正選。今年夏天，艾歷臣加盟曼聯，新帥坦赫格領軍之下，再次在球迷面前展現質素和級數。下一步，就是出戰2022卡塔爾世界盃，死過翻生後再次在大賽亮相。

丹麥今晚9時在D組首仗對突尼西亞，預料正選上陣的艾歷臣賽前大談感受，對於童話一般的復出，他說：「真的很特別，（出事後）我的唯一目標只是康復、以及回復狀態出賽。這是一趟漫長旅程，置身世界盃的感覺獨一無二，我很開心可以再次出戰。」

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他憶述：「在阿姆斯特丹，我向為我做所有測試醫生的說的第一段話，就是：『假如一切順利，我的目標是出戰世界盃』。那個時候，那只是個夢想。」艾歷臣坦言，世界盃是他為家人活下來以外的另一最大目標，「足球是我的生命，我專注於回復昔日水平，那是個目標。」艾歷臣的首要目標，是為另一半活下來，再次當上她的男友，但他熱愛足球，很想再次馳騁球場，女友亦尊重他意願，陪伴艾歷臣一步步重返球場。

丹麥助教韋賀斯（Morten Wieghorst）甚至宣稱，逃出鬼門關的艾歷臣如今表現更勝從前，「他是個有質素的球員，在我看來，他較意外前踢得更好。他為球隊帶來視野、技術和入球，他是球隊重心，一個神奇的球員。」

韋賀斯又指出，「很多人質疑：『發生那種事之後，為何他還會想重返球場？』但他希望再次去做自己熱愛的事情。能夠突破那道障礙，是艾歷臣能提升水平的其中一個原因，並以更強姿態回歸。」

今夜晚上9時，一起見證艾歷臣感動回歸世界盃。

世界盃賽程11.22（01美術製圖）