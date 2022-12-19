空手道亞錦賽｜何佳恩轉當全職兩年摘銅牌　首次揚威亞錦賽

在劉慕裳今天於亞洲空手道錦標賽爭奪女子個人形金牌前，香港隊昨日先有何佳恩勇奪女子組手68公斤以上級銅牌，是她首次奪得亞錦賽獎項。

當了全職運動員兩年的她賽後心情激動。淚水中，包含了「贏係一team人贏，輸係一team人輸」的團結和責任感。



空手道亞錦賽今天（20日）煞科，港隊暫時奪得1銀3銅，包括昨日首次踏上亞錦賽頒獎台的何佳恩。28歲的她8年前開始學習空手道，2020年5月開始轉當全職運動員，第三次出戰亞錦賽終於奪得獎牌，問她為何賽後激動落淚，她想到9月於土耳其比賽發揮失準「一輪遊」，教練跟她說的一番話：「那場比賽我很自責，感覺對不起教練。但當時教練說，『我哋贏係一team人贏，輸係team人輸』，那刻我對自己許諾，我要令教練穿上西裝，為他贏回獎牌，我今（昨）日終於做到！」何佳恩補充，由於賽會要求教練於獎牌賽穿著西裝，如果她能令教練「變裝」，意味着她大有機會甚至已成為獎牌得主。

至於昨日一戰，何佳恩以3：0擊敗菲律賓選手TACAY MIYUKI，她說這場賽事印象深刻，因為銅牌戰意味着「一係有牌、一係冇牌」，但她最終仍能頂住壓力，無負總教練和其他教練的幫助。

何佳恩勇奪銅牌，心情激動。（空手道總會提供）

至於今日賽事，劉慕裳將於女子個人形決賽登場，世界排名第二的她，將火併日本的「世一」大野光。

劉慕裳今日爭金。