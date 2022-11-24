空手道｜劉慕裳榮登「世二」　K1超聯屢奪佳績成關鍵

恭喜香港空手道運動員劉慕裳（Grace）榮登「世二」！空手道女子個人形世界排名昨日更新，Grace力壓前「一姐」珊齊絲（Sandra Sánchez Jaime）及國米櫻（Sakura Kokumai）升上世界第二，創下個人職業生涯排名新高。



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東京奧運銅牌得主劉慕裳今年狀態大勇，9月出戰世界一級空手道超級聯賽（K1）巴庫站奪得銀牌後，已連續在11項國際賽奪牌。憑著今年強勢表現，登上空手道女子個人形世界排名世界第二，僅落後日本選手大野光（Ono Hikaru）。

Grace於最新空手道女子個人形世界排名登上第二！（WKF官方網站截圖）

Grace的哥哥，同為空手道運動員的劉知名昨日亦在個人社交媒體上恭喜妹妹創佳績，寫下：「我阿妹升左上世界第二」，可見兄妹情深。

Grace哥哥劉知名於個人社交媒體上恭喜妹妹升上「世二」（劉知名Instagram）

下月16至20日於烏茲別克塔什幹（Tashkent）舉行的亞洲空手道錦標賽，應該會是Grace下一個征戰的錦標賽，亦是本年最後一個賽事。

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