空手道｜劉慕裳登「世二」靠對細節的執着　12月爭做亞洲第一

空手道港將劉慕裳（Grace）近日登上世界排名第二，創出生涯新高。今年出戰4站世界一級空手道超級聯賽（K1）皆奪得獎牌的她坦言，改制下屢次調整動作細節和心態，「要面對嘅嘢同過去好唔同，但亦都珍貴」。

心態成就境界，得來不易的世界第二，是努力的累積。



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劉慕裳去年東京奧運奪得銅牌，踏入2022年仍保持佳態，連續在11項國際賽踏上頒獎台。她在最新公布的空手道女子個人形世界排名中，力壓前「一姐」珊齊絲（Sandra Sánchez Jaime）及國米櫻（Sakura Kokumai）升上世界第二，創出職業生涯排名新高。

劉慕裳登上世界第二，僅落後日本選手大野光（Ono Hikaru）。（資料圖片）

能力需要時間去累積，劉慕裳榮登世界第二後興奮表示：「世界排名上升當然高興，因為這都是我盡力打好每一站累積而來的分數。」

她坦言今年空手道國際賽改制，是一大挑戰，「今年要面對的事情與過去大有不同，但亦很珍貴。每一站比賽後，我都仔細分析，再改善自己動作，盡一切能力，調整好自己心態，令自己可以保持在高水平。」

劉慕裳今年連續在11項國際賽踏上頒獎台。（Instagram）

劍指亞洲冠軍

努力過從不會白費，劉慕裳在今年2月K1阿聯酋富吉拉站，力壓意大利隊對手在銅牌戰取勝，改制後首擊即踏上頒獎台。其後她在4月葡萄牙站、5月摩洛哥站及9月巴庫站更進一步，摘下銀牌。

從平日刻苦的力量訓練和練習便知道，劉慕裳力求完美，執着每個動作的細節，「過程之中一點都不容易，好多壓力，但好大部份都來自自己。希望我好好掌握到今年汲取的經驗，好好處理明年幾個重要賽事」。

登上世界第二後，劉慕裳明日返美訓練，她期待12月的亞洲錦標賽，「好希望可以衝到一面金牌。」

劉慕裳在改制後由銅牌轉換顏色到銀牌，當中下了不為人知的苦功。（Instagram）

香港空手道運動員劉慕裳歷來最高世界排名是第幾名？ 香港空手道運動員劉慕裳歷來最高世界排名是第二位。 劉慕裳在2022年的空手道K1聯賽成績怎樣？ 劉慕裳在2022年四站K1聯賽獲得3銀1銅。

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