美國韻律泳將兩日前昏迷獲救　遭國際泳聯禁止參賽　隊醫另有看法

美國韻律泳選手Anita Alvarez在日前游泳世錦賽期間突然在水中失去知覺，沉落池底，幸好教練Andrea Fuentes反應快，及時落水將她救起。儘管美國隊的隊醫Selina Shah認為Anita Alvarez已沒大礙，可以參與周五的團體賽，但國際泳聯仍以運動員利益為大前提，禁止Anita Alvarez參賽。



國際泳聯發聲明，禁止日前遇上意外的Anita Alvarez參與周五的團體賽。聲明稱：「運動員的健康及安全永遠是首要考慮。國際泳聯明白，這個決定會令運動員失望，但這是為她最佳利益着想的決定。」

美國隊隊醫Selina Shah則認為Anita Alvarez已無大礙，不解國際泳聯為何作出這個決定。她說：「問我意見的話，我覺得她可以參賽。我很有信心。我已經提供了Anita的所有醫學證明。我不明白他們下決定的程序。」被問到Anita Alvarez突然在比賽期間失去知覺的原因時，Selina Shah表示仍有待調查。

當時看台上的隊友十分擔憂。（Getty Images）

游泳世錦賽於匈牙利的布達佩斯舉行，在當地時間周三，25歲的Anita Alvarez出戰韻律泳單人自由自選項目期間，突然昏厥沉落水底，場面驚嚇。幸好教練Andrea Fuentes馬上跳進池中，將她救起。Anita Alvarez去年在巴塞羅那參加奧運資格賽時，也試過昏厥，都是教練及時救了她。

了解事發經過：游泳世錦賽救生員只是擺設？ 韻律泳女將水中暈倒教練奮身救命

Anita Alvarez失去知覺沉落水底，Andrea Fuentes跳入水救人的時刻，全被攝影機拍低。Anita Alvarez恢復知覺後，看到那些照片，感覺很震驚，她說：「我沒有想過這樣的照片會出街！不過，後來我坦然接受了，我不想負面地看這件事。」

Andrea Fuentes落水拯救Anita Alvarez的照片在網上廣傳。（Twitter）

她續說：「某程度上，現在我覺得那些照片很美。看見我沉落水底，那是多麼的平靜，之後見到Andrea伸盡手臂嘗試救我，就像一個超級英雄。」

救人的Andrea Fuentes則說：「那是大件事！我一定要跳落水，因為救生員毫無反應！當我見到她沉下去時，我望向救生員，但我見到他們都驚呆了，沒有反應！我覺得她至少有兩分鐘沒有呼吸，因為她的肺充滿了水。」她補充，救起Anita Alvarez時對方仍有心跳。

Andrea Fuentes將Anita Alvarez救上水面。（Twitter）

對於那些救人的照片，Andrea Fuentes表示：「有時候，地球上最寧靜的地方就在水底。當你靜靜地坐在池底時，你會感到失重，你感覺得到自己。我很喜歡（獨自在水底）這種感覺，有時候我需要這種時刻。至於那些照片，一切看起來很自然。」