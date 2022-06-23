游泳世錦賽救生員只是擺設？ 韻律泳女將水中暈倒教練奮身救命
撰文：葉詩敏
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匈牙利布達佩斯上演的世界游泳錦標賽，周四（23日）的韻律泳賽場發生嚇人一幕，美國女將Anita Alvarez在比賽時突然昏厥，沉入水底。
教練Andrea Fuentes飛身跳入水底將她救起，接受治療後目前沒有大礙，教練事後猶有餘悸表示，情況危急下奮身救人，全因「救生員無動於衷」。
25歲的Anita Alvarez當時正出戰韻律泳單人自由自選項目，比賽中途卻突然昏厥沉入水底，現場相當驚嚇。
身兼前世錦賽冠軍、奧運3銀得主的教練Andrea Fuentes見狀立即飛身跳下水，美國隊中一名男泳員也落水幫忙，看到這裏，大概也會疑惑，「救生員呢」？
教練Fuentes在事後解答，她回想起這一切仍猶有餘悸，「這很嚇人，我得跳下去救她，因為現場的救生員無動於衷，嚇得目瞪口呆（They were stunned）。我很害怕，因為我發現她沒有呼吸，但現在她一切都很好。」
身穿T-shirt、短褲的Fuentes，急忙跳下水將隊員Alvarez救起後，隨後現場人員也幫忙把她搬上擔架，旁邊的女隊員看到此情景更嚇得落淚，畢竟當時Alvarez是無呼吸的狀態，恐有生命危險。
Fuentes續形容當時狀況，「我當時想，『你（救生員）會跳下水嗎？』，我很快便本能的反應，我不能只眼睜睜看着。我沒有想太多便跳下水了，我想這是我生涯中最瘋狂和最快的下潛。」劍指站上頒獎台的Alvarez，由於發生昏厥意外，最終以第7名完成。
據悉，25歲的Alvarez已不是第一次在水中昏厥，她曾在去年奧運資格賽中發生過同一狀況。Alvarez是墨西哥裔美國人，2014年高中畢業後開始其韻律泳生涯，今次是她第三次代表美國征戰世錦賽。
教練透露Alvarez接受了醫護處理，會在當地時間周四全天休養。
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