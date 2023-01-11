英警周內將突襲約1000住戶　誓打擊網上「搵link」及盒子非法睇波

網上非法盜看球賽、俗稱「搵link睇波」全球都時有所聞，日前英國警方表示，本周內會聯同反盜版聯盟FACT，針對西默西亞地區（West Mercia）發起打擊行動，他們將通過龐大的數據庫去鎖定約1000個住戶突擊檢查，而這些通過網上非法途徑觀看球賽的人將會面臨檢控。



說到電視盒子，去過鴨寮街的大家一定不會陌生。英國警方今次鎖定的是一個被稱為「火棒」（fire sticks）的非法改裝盒子，用戶能通過它輕易地觀看到英超、其他歐洲足球以及各項運動賽事，甚至還有電影等娛樂服務。

有很多人以為收看非法轉播並沒有法律責任，英國警方今次會在行動中警告那些使用「火棒」的住戶立刻停止觀看，否則他們將面臨檢控等嚴重後果。在2021年，保羅法卡納（Paul Faulkner）便因通過非法途徑收看及提供球賽直播而被判監16個月。知識產權犯罪科總督察加里羅賓遜（Gary Robinson）表示：「通過未經授權嘅來源去觀看電影、電視劇或者體育賽事直播均屬違法，有機會令到用戶面臨資料失竊及電腦中毒等風險，並可能會為有組織嘅犯罪活動提供資金來源。」

即使僅是收看非法直播也可能面臨檢控。（Getty Images）

「我哋會通過高科技嘅方法去識別目標，然後同其他合作夥伴部署今次執法行動。」西默西亞網絡犯罪調查科督察馬特麥紐尼斯（Matt McNellis）說。「通常非法轉播嘅收入會拎嚟用喺一啲有組織嘅犯罪上面， 西默西亞網絡犯罪調查科一直致力於杜絕佢哋呢種收入來源， 以及呢種犯罪組織對我哋社區所造成嘅危害。」

娛樂有價，知識產權亦有價。這次大型打擊行動得到了英超聯賽等主要組織，以及Skys Sport、BT Sport和亞馬遜等主流媒體的支持，FACT行政總裁基朗沙普（Kieron Sharp）表達了對各警察部門的感謝之情，認為這次行動能讓市民大眾意識到使用非法串流途徑的危險之處，「更重要嘅係，畀佢哋了解到呢個行為係存在被刑事起訴嘅風險。」