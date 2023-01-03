C朗抵沙特　傳合約含隱藏條款　下季有望強勢重返歐聯︱足球

葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）獲全球最高人工加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr），看似跟他踢歐聯的渴望背道而馳，不過最新消息指出，C朗跟艾納斯的合約中包含一項隱藏條款，讓他有機會下季強勢重返英超和出戰歐聯賽事。



C朗拿度已抵達沙特阿拉伯。（艾納斯官方Twitter）

C朗拿度與曼聯之間的轉會風波，正是去年夏天盛傳他不滿在曼聯無歐聯踢所起，因此當他在2022世界盃決賽周前跟紅魔鬼解約，回復自由身，外界相信他會尋求一間有歐聯資格的歐洲球會效力。

最終C朗選擇前往沙特阿拉伯「掘金」，即使獲得一張美斯人工3倍的聘約，仍教世人意外。當C朗剛剛抵達沙特一刻，西班牙《馬卡報》以及多間英國傳媒不約而同報道，C朗與艾納斯合約中有一條款——若紐卡素今季在英超獲得前四名，取得來季歐聯入場券，C朗下季可外借到喜鵲。

為何是紐卡素？

在眾多球會之中，為何偏偏選中紐卡素？

紐卡素去年獲得沙特阿拉伯主權基金入主，擁有沙特政府和王室官方背景，如此一來，作為沙特聯賽球會之一的艾納斯，在C朗合約中加入這個條款，看來合情合理。吊詭的是，無論是《馬卡報》、以至傳出消息的英國《太陽報》、《鏡報》、《每日郵報》或Sky Sports，無一有確實消息來源，不是僅稱「據報道指」，便是上述幾間媒體彼此引述對方的報道，目前無法確認真偽。

C朗在歐聯擁有多項紀錄，包括最多上陣次數、最多入球、單季最高入球、淘汰賽最多入球、最多次冠軍等，他亦是唯一一位能在3屆歐聯決賽取得入球的球員，也只有他能連續11場在歐聯取得入球。他最緊張的紀錄，必定是歐聯入球王一項，C朗以140球榮登史上第一，然而宿敵美斯已累積129球，距離他只有11球，效力巴黎聖日耳門（PSG）的美斯只要多入12球，便可超越已離開賽事的C朗。

C朗加盟沙特球會艾納斯，下季會否借紐卡素重返英超和歐聯？（艾納斯官方Twitter）

不過假如C朗能外借紐卡素再戰歐聯，或許有機會進一步刷新紀錄，順道拉開一下跟美斯的入球差距。

C朗歐聯紀錄：

歐聯最多入球：140球

歐聯最多上陣：183次

歐聯單季最多入球：17球（2013/14）

歐聯淘汰賽最多入球：67球

歐聯神射手：7次（2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18）

歐聯最多冠軍：5次

