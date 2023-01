女足專題︱女子足球被封印50年　英格蘭足總不想你知道的黑歷史

談起現今足球,一律以男子項目為主導,由球會級別到國際賽,無論球賽收益、獎金以至球員人工,絕大多數資源一律集中在男足身上。幾乎所有人都視這一切為理所當然,因為比賽受歡迎、賺到錢,全屬商業運作,自然跟女足大有差別。

有沒有想過,男、女子足球發展為何會出現如此大分別?當女子網球、排球、羽毛球、乒乓球等各大球類運動項目,均能獨當一面,與男子選手分庭抗禮,女子足球和球員待遇為何跟男足差天共地?事實上,女足首個黃金年代早在1920年代出現,觀眾入場人數曾逾5萬人,正當運動長足發展之際,卻狠狠被行政手段打壓得日月無光足足半個世紀,才弄至今日與男足一天一地之比。



女子足球隨2022歐國盃愈來愈受歡迎,其實運動曾被行政手段打壓發展滯後50年。(Getty Images)

改變女足命運的一場比賽

男女子足球運動發展軌跡相若,由19世紀末到20世紀初急速成長,分別是,作為現代足球發源地的英格蘭,19世紀末社會風氣仍保守,不鼓勵女性踢足球。直到1914年第一次世界大戰爆發,大量男性被徵召當兵,為提升國民士氣和為受傷士兵慈善組織籌募經費,兵工廠女工之間經常進行比賽,當時幾乎每家工廠都有一支女足球隊,女子足球運動發展一日千里。

隨女足比賽在英格蘭愈來愈受歡迎,1920年意想不到迎來一場改變歷史的比賽。那年Boxing Day,愛華頓主場葛迪遜公園球場,最成功的女足球隊Dick, Kerr Ladies F.C.到與St Helens Ladies進行一場慈善賽,不止超過53000球迷湧入球場觀戰,場外尚有入不到場的14000球迷。

曾是最成功女足球隊Dick, Kerr Ladies F.C.。(維基百科)

太受歡迎令英格蘭足總動「殺機」

本身在1970年代為女足球員、《In a League of Their Own! the Dick, Kerr Ladies 1917-1965》一書作者Gail Newsham接受英國廣播公司(BBC)訪問時稱:當時並無女子足球聯賽,所有女足比賽都是以慈善賽方式進行,「戰爭以不同形式影響每個人,有些女孩失去兄弟,她們希望作出一些貢獻。」戰火之中男子足球聯賽被迫停擺,女足比賽乘勢而起,吸引大量球迷入場。

按英國那時候保守社會狀況,觀眾入場會否別有用心?Gail Newsham曾就這問題向曾入場人士查詢:「當我跟曾入場的人們對談,他們說那並非為了觀看女性穿上短褲四處跑動,而是希望入球睇好波。」

問題反而是,女子足球愈來愈受歡迎,令英格蘭足總感到受威脅。1918年一次大戰結束,歐洲各國百廢待興,男子足球和聯賽亦一樣。女足球迷坐爆葛迪遜公園後,英足總以「頗為不適合女性」為由,宣稱足球會影響女性體形和受孕機率,並開始對女足比賽施加各種限制。至那場比賽一周年前夕,英足總終在1921年12月5日痛下殺手,宣布全面禁止女子足球,當時給出的「理由」荒誕可笑:「足球比賽不適合女性,因此不應鼓勵。」(the game of football is quite unsuitable for females and ought not to be encouraged.)

Dick, Kerr Ladies F.C.隊長(右)與法國隊隊長比賽前親吻。(維基百科)

Gail Newsham直言,一切如今看來實在可笑,但感覺上Dick, Kerr Ladies的成功,反令她們變成受害者。不要以為英格蘭足總只掌握一國權力,不少國家紛紛效法他們的做法,令女子足球運動直墮谷底。德國足總由1955年至1970年禁止女足,巴西的女足禁令由1941年一路延伸至1979年。

就算部分女足球隊無視禁令,將部分比賽改在欖球場進行,已大大失去之前的勢頭。當時足球仍處於業餘年代,女子足球被禁之後,男子足球以歐洲為開端,由1930年的世界盃、1960年歐洲國家盃開始,漸漸發展成全球最受歡迎運動。

英格蘭女足隊長莉亞威廉臣對女足曾被禁50年忿忿不平。(Getty Images)

「我們已在足球界落後了50年」

至1970年初英格蘭足總終於撤銷女足禁令,世界已經不再一樣。風光一時的Dick, Kerr Ladies F.C.等不到解禁,1926年起易名為普雷斯頓女足(Preston Ladies F.C.),捱至1965年解散,就差這五年,湮沒在歷史洪流之中。她們創下的入場人數紀錄,直到92年之後被2012倫敦奧運溫布萊球場上演的英國(Team GB)對巴西的70584人打破。

去年夏天為英格蘭女足捧起歐洲國家盃的隊長莉亞威廉臣(Leah Williamson)對這段女足黑歷史忿忿不平,她接受《GQ》雜誌訪問時稱:「我已記不清是何時知悉這禁令,但我一直知道這件事。我媽媽也曾踢足球,她成長時,要剪短頭髮扮成男孩去踢,直到被人揭發不能繼續。」

看似遠古歷史,其實不過是1981年的事,「當我年紀漸長,遇上被禁止踢足球的女性,聽到那些故事令我憤怒。因為那感覺就是:『現在你們可以踢足球了,為什麼還要重提舊事?』是呀,但我們已在足球界落後了50年。」

聽到此處,連訪問莉亞的記者Hayley Campbell同感憤慨,「在我成長階段,一直以為女足是因為水平問題不及男足,那是傳統媒介投射出來的性別歧視;在學校也是如此,我們只能玩投球(netball),男孩才可以踢足球。」她在訪問中寫道:「直到2022年夏天我才知道原因何在:正如女性一度不能投票,不能擁有自己銀行戶口,女性足足有50年時間被禁止踢足球。」

身為女足最佳球員之一的布朗絲,收入遠遠不及男子足球明星。(Getty Images)

男女子足球員收入天與地

正如網球、排球、籃球等其他球類運動,男、女子足球不應被視為零和遊戲,兩者觀賞角度截然不同,其實可以衍生出兩個獨立但類近的市場。男、女子運動向來不應放在同一個秤上量度,男性力量、速度、爆發力較強,女性往往向技巧、優雅、美感方向發展,而且更講求團體合作和默契,各勝擅長,亦各有捧場客。可惜的是,女足失去的那50年,令資源向男足一方全面傾斜。

女子網球手爭取多年,在比賽獎金方面基本上接近跟男子球手平起平坐,足球方面兩者的差距仍是天與地。女子英超聯(WSL)球員平均人工為3萬英磅一年,那大概是英超男子護級組球員的周薪。

Big 6球員人工一般由10萬英鎊起跳,20萬周薪者大有人在,像曼城中場迪布尼這類頂級球員,周薪更達40萬英鎊。女足最高人工的球員被公認為車路士的澳洲國腳卡爾(Sam Kerr),她年薪約40萬英鎊,曾獲女子金球獎第二名的英格蘭守將布朗絲(Lucy Bronze),年薪估計為20萬英鎊。

換言之,由一般球員到頂級球星,男、女子球員的人工差距粗略計算大概相差52倍。

美亞特(中)帶領英格蘭女足捧起歐國盃,再次掀起女子足球熱潮。(Getty Images)

2022年夏天命運再度逆轉

1921年女足在英格蘭被禁,101年之後,女子歐洲國家盃在英格蘭上演。彷彿是命中注定那樣,曾經被封印半世紀的運動,在2022年盛夏全面爆發,莉亞威廉臣和一班隊友都知道,她們必須把握今次機會,好好在主場球迷面前表現自己。

這屆歐國盃之前,就連最頂級的女子英超聯賽知名度也不高,只有數千人的主場比賽,一般賽事往往空位多,入場者寥寥。不過由美亞特(Beth Mead)在首場分組賽對奧地利的入球打響頭炮,英格蘭女足的比賽場場爆滿,決賽對德國當日溫布萊球場9萬張門票早已售罄,直播比賽的BBC獲1750萬觀眾收看,在當地較2022男足世界盃決賽阿根廷對法國收視還要高。

2021年9月阿仙奴女足在酋長球場對熱刺的北倫敦打吡,售出超過53000張門票,創下女子英超紀錄。(Getty Images)

一班英格蘭女將用熱情、汗水與淚水,感動全英國以至全球足球愛好者。她們不止將自1966年世界盃後首個足球大賽獎項「帶回家」,還成功重燃世人對女足的愛火。

感動過後,女子英超入場人數節節上升,以阿仙奴為例,容量4500人的主場Meadow Park如今一票難求,愈來愈多賽事要改在酋長球場上演。2021年9月對熱刺的北倫敦打吡,售出超過53000張門票,當日有47367名球迷入場,足足較女子英超入場人數舊紀錄多出接近1萬人;11月阿仙奴女足對曼聯一仗,入場人數同樣突破4萬。

世事沒有如果,無人能知道,女足如果沒有被偷走這50年,足球今天面貌會有多大分別。已發生的事情不能改變,女足球員一代傳一代,她們自知振興女足任重道遠,個個克盡己任做好自己,順利借2022女子歐國盃為契機擴大球迷目標群眾。與男子足球相比,當然仍有大段距離,然而一班足球女將已向世人展示女足不一樣的面貌,讓運動以令人欣喜的進度真正蓬勃發展起來。

2023年1月起,《01體育》逢周三不定期刊登「女足專題」,歡迎讀者在Facebook、Instagram留言或PM賜教及交流。