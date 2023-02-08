土耳其地震｜28歲土甲門將遇難　球會公布死訊：我們不會忘記你

土耳其門將杜卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan）在大地震中遇難，終年28歲。他效力的土甲球會馬拉蒂亞（Yeni Malatyaspor）透過社交網站宣布這個噩耗。



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在2月6日土耳其的7.8級地震後，杜卡斯蘭失蹤。馬拉蒂亞當時表示，相信杜卡斯蘭身在一幢在地震中損毀的建築物內，搜救正在進行中，暫時未有壞消息；球會透過社交網站為他祈禱。

馬拉蒂亞周一為失蹤的杜卡斯蘭祈禱。（Twitter）

不過，馬拉蒂亞在2月7日宣布，杜卡斯蘭遇難身亡。球會在社交網站的聲明稱：「我們的門將杜卡斯蘭在地震中倒塌的瓦礫下失去生命。安息。我們不會忘記你，你是個美好的人。」

報道指，救援人員在地震後的廢墟中找到他的遺體。

馬拉蒂亞在周二公布杜卡斯蘭的死訊。（Twitter）

28歲的杜卡斯蘭在2021年夏天以自由身加盟馬拉蒂亞，年半以來為球會6次披甲失13球。

這場地震導致土耳其及敍利亞有超過5000人死亡。

杜卡斯蘭在地震中遇難，終年28歲。（Twitter）

曾效水晶宮及愛華頓的前英超球星恩歷克波拿斯（Yannick Bolasie），現正效力另一支土甲球會里澤體育（Çaykur Rizespor），他在杜卡斯蘭遇難後發文哀悼，他寫：「前一刻，你還見到他在球員席上，但下一刻就永遠離開了。向他的家人及隊友送上哀悼。聽到這些消息令人震驚，希望我們能夠繼續幫助需要幫忙的人。」