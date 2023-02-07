土耳其地震｜前英超球星艾素被困多時獲救　曾效力車路士、紐卡素

土耳其東南部與敘利亞交界地區於周一（6日）發生7.8級大地震，並在之後發生多次餘震，引致當地死傷慘重，曾效力車路士及紐卡素的加納球星基斯甸艾素（Christian Atsu）被困倒塌瓦礫之中。

他曾傳出獲救，及後證實被救的是另一人，一度生死未明，幸好最新官方消息指出他已被救出。



現年31歲的基斯甸艾素目前效力土超球會哈塔斯堡（Hatayspor），他在地震中被困倒塌瓦礫，曾一度傳出獲救，及後證實消息不正確，狀況未明。

路透社及Goal.com等媒體最新消息指，哈塔斯堡發言人Mustafa Ozat證實基斯甸艾素已獲救，目前因傷接受治療，惟另一名失蹤者、球會體育總監Taner Savut仍未有消息，「艾素已被救出但受了傷，我們的體育總監Taner Savut不幸地仍身在瓦礫。」

土耳其7.8級地震後，艾素為哈塔斯省報稱失蹤者之一。Mustafa Ozat周一接受BeIN Sports訪問時稱，哈塔斯堡有數個職球員在瓦礫中獲救。

基斯甸艾素目前狀況仍有待確認。（Getty Images）

英國《衛報》、葡萄牙《球報》曾報道稱，艾素與哈塔斯堡體育總監Taner Savut已被救出，並送往醫院治理，不過香港時間周二（7日）早上，Goal.com引述球會主席Lutfu Savas表示，艾素仍在被搜救當中。

有記者在Twitter上載一條20多秒影片，表示基斯甸艾素與Taner Savut已從一處廢墟被救出，並在後續的回覆中補充，被救的還有土耳其手球運動員Cemal Kütahyalı，但有關消息未得到官方證實。之後哈塔斯堡發言人Mustafa Ozat證實艾素獲救，惟未知上述片中人是否艾素。

這位曾代表加納國家隊上陣65次的球星在2013/14賽季加盟車路士，並於此後被外借至包括愛華頓及般尼茅夫在內的多間球會。他從未為車路士上陣，2016/17賽季時他以借將身份轉會紐卡素，在次季正式加盟，並一直效力至2021年夏天離開，期間86次上陣攻入3球。

在沙特球會艾拉德（Al-Raed）效力一個賽季後，他在2022年9月加盟土超球會哈塔斯堡。基斯甸艾素曾效力的車路士及紐卡素分別出文，祈求能盡快救出這位加納球星。