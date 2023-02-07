土耳其地震｜女排球隊14人被埋生死未卜　足球硬漢哭求救護車救援

2月6日土耳其7.8級地震及後續連番餘震引致嚴重死傷，並有多名運動員失去聯絡，據報道，當地有14名土耳其女排球員被埋於瓦礫之下。



據土耳其媒體《Haber Global》表示，當地一支名為哈塔伊（Hatay）的女子排球隊，有14名隊員於哈塔伊省（Hatay）安塔基亞體育館附近的酒店被埋在瓦礫下，目前失去聯絡，生死未卜。哈塔伊省正是今次地震災情最嚴重的地區之一。

Alanya Belediyespor排球隊成員Eneshan Can在Twitter中確認，哈塔伊14個女排隊員入住的建築物倒塌，眾人因此被活埋，並表示自己與其他隊員，無法通過共享位置去搜尋她們。

哈塔伊女子排球隊的14名成員生死未卜。（Twitter圖片）

大規模運動員失蹤的例子，不止哈塔伊女排，土耳其摔跤國手Taha Akgül在其社交媒體求助，指他們在卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）訓練的建築物已被摧毀，目前有30至40名摔跤運動員被困於瓦礫下。

被稱為「土耳其硬漢」的土耳其甲組足球會哈塔斯堡（Hatayspor）門將Volkan Demirel，在其Instagram直播中向大眾落淚求救：「這裏的每個人都很痛苦，請派救護車來幫助這裏。這裏的情況非常糟糕。請真主幫助我們。」

此外，效力土耳其甲組足球隊馬拉蒂亞（Yeni Malatyaspor）的28歲土耳其足球門將Eyüp Türkaslan，與其妻子被埋在廢墟之下，所幸當地媒體透露他妻子已被救回，但Eyüp Türkaslan本人仍在搜救當中。

目前效力於加拉塔沙雷女足的中國球員李佳悅在其個人微博中報平安，表示自己「雖然沒有哭」，但是「第一次感覺死亡離自己這麼近，還是感到很害怕。」