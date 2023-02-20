田徑｜49.26秒！荷蘭天才女將波爾打破塵封41年室內400米紀錄

周日（19日）舉行的荷蘭室內田徑錦標賽中，荷蘭選手波爾（Femke Bol）在室內女子400米中跑出49.26秒，打破此前由嘉拉捷維露娃（Jarmila Kratochvílová）塵封近41年的紀錄。



捷克女將嘉拉捷維露娃在1982年3月7日跑出的49.59秒成績，高懸至今將近41年，比今場打破紀錄的波爾出生日還要早18年。

還有3天踏入23歲的波爾，今次以49.26秒打破室內女子400米紀錄，也讓她成為史上第4位在室內400米賽事跑進50秒內的女跑手，為19年來第一人。

除跑步以外，她亦是著名跨欄好手，於2020東京奧運時便以52.03秒創下女子400米跨欄歐洲紀錄，同時亦是300米女子跨欄的世界紀錄保持者。此外，她在本月4日波士頓的室內女子500米賽中，亦以1分5.63秒錄得世界最佳紀錄。

「我本來希望自己能跑到49.5秒，但最後竟然有49.26秒的成績，我真的開心得無以言表。這是我在正規矩離上的第一個世界紀錄。對我來說這幾乎是一次完美的表現。」波爾賽後表示。

「我能打破紀錄是因為有這麼多支持者來到現場，」她補充道。「我從來沒看過有這麼多人在這裏。聽到現場觀眾的呼聲，當我衝線一刻便知道自己打破紀錄了。」