田徑｜奧運跳遠金牌得主離奇原因被DQ　霸氣回應：幾時都跳到咁遠

揀跑鞋，揀顏色要符合自己心水外，原來有時都十分重要。東京奧運金牌得主﹑希臘跳遠好手坦圖高在上周的「國際田聯室內巡迴賽」托倫站，跳出8.40米的佳績奪金，其後他的金牌被褫奪，全因他的跑鞋不符合規定。

這名希臘名將透過社交網站伸冤，炮轟國際田聯的決定是無謂。



東京奧運男子跳遠金牌得主坦圖高。（Getty Images）

東京奧運男子跳遠金牌得主坦圖高（Miltiadis Tentoglou），上周在波蘭托倫（Torun）的國際田聯室內巡迴賽（World Athletics Indoor Tour），以8.40米的佳績奪金，亦是坦圖高生涯第2佳及男子跳遠今年最佳的紀錄，但他的成績其後被大會取消。

坦圖高隨後透過社交網站透露原因，原來與他的跑鞋有關，大會指他的鞋釘有問題。坦圖高在網上反擊，上載3張同一款但不同顏色的跑鞋，表示他穿黑金色的鞋就犯規，但另外一對黑綠色的跑鞋就符合條件。坦圖高直言，這兩對鞋除了顏色，款式及鞋釘也是相同，他笑言對國際田聯的雙重標準感到可笑。

坦圖高更豪言，「我不在乎8.4米的成績，我可以隨時造出這成績，這（取消資格）只是不公平，我感到十分反感。」他直斥國際田聯根本不熟悉跳遠，更出言諷刺田聯，就算3次錯過藥檢也沒有問題，但偏偏不可穿上這雙跑鞋作賽。國際田聯並無解釋DQ坦圖高的原因，暫時亦未就他的言論作出回應。

東京奧運男子跳遠決賽，坦圖高在最後一跳後來居上，試跳造出8.41米，追平領先的古巴選手艾芝華利亞（Juan Miguel Echevarría）的最佳成績，並以較佳的次佳一跳成績，力壓對手逆轉奪金。

另外，坦圖高在出場時，以《海賊王》主角路飛的招牌動作示人，張開雙腿，彎腰用左手拳頭觸地，這個畫面令不少觀眾或漫畫迷留下深刻印象。

東京奧運｜跳遠決賽大逆轉希臘選手摘金 銀牌得主負傷哭跪沙池前

坦圖高在東京奧運後來居上奪得男子跳遠金牌。（Getty Images）

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