巴黎奧運｜烏克蘭田徑冠軍戰死　巴黎市長：不歡迎俄羅斯參加奧運

俄烏戰事持續，烏克蘭政府日前指，該國田徑十項全能U20冠軍安祖卓克（Volodymyr Androschuk）在戰事中身亡，並以此控訴國際奧委會計劃讓俄羅斯運動員參加巴黎奧運。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也轉口風，直言倘戰事持續，就不歡迎俄羅斯代表團參加巴黎奧運。



烏克蘭國防部日前透過官方Twitter公布安祖卓克的死訊，指這位U20十項全能冠軍於1月25日在巴赫穆特（Bakhmut）的戰事中喪生，這個位於頓涅茨克北部的城市是烏軍的主要防線，成為戰爭最激烈的地區之一。安祖卓克得年22歲，他生前在2019年成為烏克蘭十項全能的U20全國冠軍，並在撐杆跳以4.3米刷新全國紀錄。

「一位本來充滿潛質的運動員、也是一位真正的英雄，」烏克蘭國防部如此寫道，「如果俄羅斯沒有入侵烏克蘭，他本來可以參加巴黎奧運的。為何俄羅斯仍能享受這種優待（參加巴黎奧運）？」

這段說話，明顯是衝着國際奧委會（IOC）而來，IOC上周發聲明，宣布會探討讓俄羅斯及白羅斯運動員參加巴黎奧運的方法，包括只能以中立身份參加、也不會容許支持戰爭的運動員參賽等。另外，亞洲奧林匹克理事會也宣布，已邀請俄國及白俄運動員參加今年的杭州亞運，惹來廣泛爭議。

巴赫穆特戰事激烈，2022年10月，當地一個足球場遭導彈擊中，變成一片頹垣敗瓦。（Getty Images）

國際奧委會的聲明立刻激起烏克蘭及多國的抗議，烏克蘭總統澤連斯基更認為，這樣無疑是「告訴全世界，恐怖主義是可接受的」，並表明已就此去信法國總統馬克龍，認為要「確保俄羅斯無法利用奧運或其他國際體育賽事，去宣揚其侵略行為及沙文主義。」

上月曾表態支持國際奧委會的巴黎市長伊達爾戈，近日也轉口風，她接受France Info訪問時直言：「若俄羅斯持續攻打烏克蘭，我就不希望2024巴黎奧運會有俄羅斯代表團的出現，否則實屬不道德。我們不可能在炸彈持續散落在烏克蘭之時，當作沒事發生一般讓俄羅斯代表團來巴黎。」

伊達爾戈認為只要俄羅斯持續向烏克蘭攻擊，便不應讓俄羅斯代表團參加巴黎奧運。（Getty Images）

雖然國際奧委會已明言，倘讓俄羅斯及白羅斯運動員參賽，他們須以中立身份參加，或不存在伊達爾戈口中的「代表團」，但她向法國《隊報》強調：「根本不是真的有（中立）這回事」，並提出可容許「持不同政見的俄羅斯人、及不支持普京的俄羅斯人」以難民身份作賽。