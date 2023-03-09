劍擊・亞青賽｜男花團體賽強勢兩連霸　港隊今屆2金3銀6銅完成

亞洲青少年劍擊錦標賽煞科，今天上演青年組男子花劍﹑女子重劍及女子佩劍團體賽，由鄭鐵男﹑梁千雨﹑蔡孝銳及高振傑組成港隊男花，過關斬將殺入決賽，終以45：31擊敗東道主烏茲別克，順利衛冕。



被列為2號種子的男子花劍隊，首圈遇上澳門，即使個人賽銅牌得主鄭鐵男先列後備，依然以45：10大勝晉級，其後鬥科威特同樣未遇考驗，以45：25輕取對手，躋身4強兼穩奪獎牌。

港隊男花與中國隊爭入決賽，鄭鐵男﹑梁千雨及蔡孝銳擔任正選，梁千雨第4局打出5：0，進一步擴大優勢，結果以45：31淘汰中國，與東道主烏茲別克爭冠軍。

（左二起）由高振傑、梁千雨、鄭鐵男與蔡孝銳組成的男花隊出戰青年組團體賽。（由劍總提供）

男花衛冕團體賽

金牌戰，港隊面對頭號種子烏茲別克，鄭鐵男、蔡孝銳與梁千雨在首輪先後上陣後，合力取得12：3拋離對手。對手Muslimbek Mirzaolimov在次輪雖連追3分，鄭鐵男還以顏色連取4分，助港隊領先25：15；梁千雨上陣後，續以30：20保持10分差領先優勢。

最後一輪，港隊保持穩定發揮，未讓對手有反撲機會。「守尾門」的鄭鐵男在領先40：27時再上場，並對上個人賽4強對手、今屆亞軍ASRANOV Mukhammad Yusuf。鐵男上仗失利未能闖入決賽，今仗再交手未遇太大考驗，港隊終以45：31添金，繼去屆奪得青年組團體賽冠軍後，順利衛冕。

港隊女佩直入8強，但以34：45不敵韓國，無緣獎牌；女子重劍隊以相同比數遭中國隊淘汰，16強止步。

總結今屆成績，港隊在少年組賽事共獲1金3銀5銅，青年組賽事則由鄭鐵男在男花個人賽添銅，並率領男花於團體賽奪金，成為港隊青年組「大贏家」。

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