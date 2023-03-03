劍擊．亞青賽｜港隊少年組連掃3獎牌　花劍小將黃純一惜敗摘銀

一年一度的「亞洲青少年劍擊錦標賽」，今年再度由烏茲別克首都塔什干主辦，周四（2日）起一連8日決出獎牌。

亞青先由少年組（17歲以下）賽事打頭陣，首日先上演男子重劍﹑男子佩劍及女子花劍個人賽，港隊小將即有好成績，首日已拿下3面獎牌。



女花黃純一決賽不敵韓劍手屈居亞軍

由劉一衡、黃純一、廖愷翹及黃紀瑤出戰女子花劍個人賽，黃純一小組僅輸一場4：5，淘汰賽32強先以15：10力克印尼劍手，其後再大勝15：4淘汰中華台北劍手，加上其後再贏韓國劍手，晉級4強。黃純一鬥日本劍手SHIMIZU NANO，黃純一再以15：5輕取對手，決賽與韓國劍手SHIN MINCHAE爭冠，可惜以12：15憾負，屈居亞軍。

小組賽全勝﹑被列為2號種子的劉一衡在8強不敵日本劍手，無緣4強；廖愷翹及黃紀瑤則32強止步。

黃純一殺入女子花劍決賽，惟未能奪金而回。（香港劍擊總會Facebook）

男佩男重各添一面銅牌

男子重劍港隊派出袁諾文、高映川、林楷喆及徐家煥出戰，徐小組賽全勝，以2號種子身份躋身淘汰賽，但他的晉級過程並不輕鬆，先後力克中國﹑烏茲別克及新加坡劍手，順利打入4強，其後以9：15不敵韓國劍手NAM HOHYUN，摘銅而回。

林楷喆在8強遭同一韓國劍手淘汰；高映川16強不敵中華台北劍手李讓，而袁諾文則小組賽出局。

徐家煥不敵韓國劍手摘銅。（香港劍擊總會Facebook）

男子佩劍方面，何柏霖小組賽4勝2負晉級，淘汰賽再擊敗哈薩克、中國及日本劍手，8強再以15：10勇挫韓國劍手Lee Junhee，殺入4強。何柏霖與主場劍手Zuhriddin KODIROV爭入決賽，在領先首節下被反超前，其後落後至12：14，他再連追兩劍至平手，可惜最終無功而還，以14：15一劍飲恨，無緣決賽，同樣獲得一面銅牌。

李俊延不敵韓國劍手16強止步；方曉楠及雷鑑津則32強出局。

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港隊首日賽事拿下一銀兩銅，今日（3日）將上演女子重劍﹑女子佩劍及男子花劍個人賽，小將們繼續爭牌。

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