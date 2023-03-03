劍擊．亞青賽｜陳海琳女子重劍奪金　港隊取今屆賽事第四面獎牌

香港劍擊隊在烏茲別克斯舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽再傳喜訊，繼周四首天賽事取得一銀兩銅後，港隊代表陳海琳周五（3日）在女子重劍項目為港隊取得金牌。



女子重劍少年組代表陳海琳，第二天賽事於小組賽全勝晉級，其後至8強決一劍戰勝中國劍手Zhao Jia Yu，晉級4強並為香港隊再鎖定一面獎牌。

港隊代表陳海琳在亞青賽女子重劍項目為港隊取得金牌。（資料圖片）

陳海琳於4強面對另一中國劍手Wang Zi Yu未受太大威脅，以15：6擊敗對手晉身決賽。決賽面對韓國劍手Bang Hyo Jung，再以15：6擊敗對方，取得港隊今屆亞青賽首面金牌。