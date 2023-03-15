2026世界盃擴軍至48隊　FIFA公布新分組賽賽制　放棄3隊一組想法

國際足協宣布2026年世界盃擴軍至48隊後，會沿用4隊為一組的分組賽賽制，小組頭兩名以及8支最佳第3名可以躋身新設的32強淘汰賽。在去年卡塔爾世界盃的成功後，國際足協放棄之前以3隊為一組的想法，2026年世界盃將有多達108場比賽，比目前的64場多44場。



2026年世界盃將會由美國、加拿大及墨西哥合辦，決賽周球隊會由現時的32隊增加至48隊。國際足協原本的想法是廢除4隊一組的分組賽，改為3隊一組，共16組。

不過，4隊一組的賽制在卡塔爾世界盃很成功，令國際足協改變主意，推翻3隊一組的想法，仍維持4隊一組。在下屆世界盃，48支決賽周球隊會分成12組，每組頭兩名以及8支最佳小組第3名可以晉級新設的32強淘汰賽。國際足協已經通過相關決定。

2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥合辦。（Getty Images/資料圖片）

自從世界盃在1998年擴軍至32隊後，一直採用小組頭兩名晉級16強淘汰賽的賽制，一屆64場比賽。在2026年世界盃，比賽數量會大增至108場，亦比原先3隊一組的方案80場為多。

在卡塔爾世界盃，冠軍隊需要踢7場比賽，而在下屆世界盃，冠軍隊則要踢8場比賽。

國際足協解釋，4隊一組的賽制可以減低「默契波」的風險，並確保所有決賽周球隊都至少踢到3場比賽，同時為參賽球隊提供平衡的休息時間。