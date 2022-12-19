2026世界盃邊度舉行？ 三個國家合辦 參賽球隊數目激增
撰文：高詩琦
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卡塔爾世界盃以美斯領阿根廷捧起大力神盃作結，下一屆賽事將於2026年舉行，由三個國家合辦，賽制更會出現極大變化。
2026年世界盃由哪國主辦？
2026年世界盃的主辦權在2018年由國際足協會員投票選出，最後的競逐者，分別是由加拿大、墨西哥和美國合辦，及由摩洛哥獨立舉行，最終在200張選票中，加、墨、美取得134票，擊敗得65票的摩洛哥奪得主辦權，另外1票不支持任何一方、3票棄權。
由於在2002年日本韓國合辦世界盃後，國際足協曾禁止多國合辦，2026世界盃將是24年來，首屆由超過一個國家主辦的世界盃。墨西哥曾主辦1970及1986年世界盃，到2026將成為史上首個三度舉辦世界盃的國家。
2026年世界盃在哪些城市舉行？
主辦城市將有16個分布在3個國家，當中以美國佔多數：
墨西哥：墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉
加拿大：溫哥華、多倫多
美國：紐約、達拉斯、堪薩斯城、侯斯頓、阿特蘭大、洛杉磯、費城、西雅圖、三藩市、波士頓、邁阿密
2026世界盃會跟2022有什麼不同？
除了由三國合辦，最大變化無疑是隊數大大增加——由目前的32隊，大增至2026年的48隊，這將是世界盃在1982年增至24隊、1998年增至32隊之後，第3次正式增加隊數。
2026世界盃每個洲會有幾多隊可以參賽？
要取世界盃決賽周資格，要先通過各洲份的外圍賽去取得資格，但主辦國例外，意味美國、加拿大和墨西哥已自動取得2026世界盃決賽周資格，餘下的45個席位，則會如此分布：
亞洲：8隊（增加4隊）
非洲：9隊（增加4隊）
中北美洲及加勒比海：6隊（增加3隊）
歐洲：16隊（增加3隊）
南美洲：6隊（增加2隊）
大洋洲：1隊（原本出線球隊要與亞洲區球隊爭資格，增至有一個獨立資格）
2026世界盃什麼時候會開始售票？
畢竟距離下屆還有4年，一切仍等待官方公布。2022世界盃在11月舉行，同年1月便開始售票，球迷想買飛亦要抽籤。有興趣現場睇波的球迷，記得預早至少1年便開始安排假期，及密切留意官方網站公布的售票詳情了。
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