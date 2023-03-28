巴黎奧運︱聯合國顧問聲稱「應讓俄羅斯軍人參賽」　成功惹眾怒

距離2024巴黎奧運一年多，國際奧委會（IOC）早前有意為重新讓俄羅斯運動員參賽譜路線圖，以國際劍擊聯會（FIE）為首部份體育總會宣布讓俄國選手參賽，近日激發爭議和運動員抗議行動之際，聯合國一位顧問建議讓俄羅斯軍人參加奧運，成功「呃嬲」。



身處德國的烏克蘭難民，向IOC主席巴赫抗議他們重新容許俄羅斯選手參加奧運的計劃。（路透社）

原籍希臘的聯合國文化權益特別顧問Alexandra Xanthaki，在一個由國際奧委會（IOC）主持的會議中聲言，只有直接犯下戰爭罪行的俄羅斯人，才應被國際體育界禁止參賽，她向來自206個國家的運動員代表聲稱：「我不認為排除所有俄羅斯軍人和軍方人員是合理的」，她的理據是：「這帶有歧視成份，有很多來自其他國家的運動員，現役參與軍事行動，他們從未被禁賽。」

IOC周二（28日）舉行執行委員會會議，預期會商討和跟進有關俄羅斯和白羅斯運動員如何參與巴黎奧運外圍賽和積分賽等事宜，以及更新向體育界發出的指引，目前未知IOC會否聽從她的意見。

有份與會的烏克蘭運動員Vladyslav Heraskevych直言，「她的意見看來頗為瘋狂，從她得到的大量質疑和震驚反應看來，即使俄羅斯發動不合法戰爭，她仍正在主張一個讓俄羅斯人參賽的方式。」