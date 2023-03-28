俄羅斯選手重獲參賽資格　逾300劍手聯署向國際奧委會抗議︱劍擊

超過300名現役及退役劍擊運動員聯署，向國際奧克會（IOC）和國際劍擊聯會（FIE）抗議，促請當局重新考慮允許俄羅斯及白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員重新參加國際比賽的決定，並在聯署信中聲言這是一個「災難級錯誤（catastrophic error）」。



俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，IOC隨後宣布禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加國際體育賽事。戰事持續下，IOC今年1月為兩國選手譜寫重新參賽路線圖，甚至允許他們通過亞洲區外圍賽取得奧運資格，並以中立運動員身份參賽。

國際劍聯早前召開網上特別大會，經會員投票表決，容許俄羅斯及白羅斯劍手重新參賽。有關決定引來大批運動員不滿，路透社報道指，共318位劍手聯署去信IOC主席巴赫（Thomas Bach）及FIE代任主席Emmanuel Katsiadakis抗議，當中大部分劍手來自歐洲，亦包括美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利和日本，聯署劍手之中，多達286人為現役運動員，餘下為退役選手。

俄羅斯選手重獲參賽資格，逾300劍手聯署向國際奧委會抗議，圖為IOC主席巴赫。（Getty Images）

劍手在聯署信中寫道：「（這個決定）完全無視運動員的聲音，你允許俄羅斯和白羅斯運動員重返FIE賽事，還有一場疑似在俄羅斯領土舉辦的比賽。這顯然打破國際奧委會的立場，再次暴露俄羅斯的利益凌駕運動員的聲音和權利之上，特別是對那些來自烏克蘭的運動員而言。」

IOC在1月23日以「世界大同（unifying vision）」為由，宣布必須重新探索俄羅斯和白羅斯運動員參與賽事的途徑，並表示僅因他們的護照便將其禁賽是一種歧視。

IOC在1月表示，因運動員的護照便將其禁賽是一種歧視。（Getty Images）

德國劍手Lea Kruger在路透社訪問談及這議題：「到現在依然很難說出禁止（俄羅斯）運動員參賽，因為他們也有奧運的夢想。但從另一方面看，你亦需要顧及烏克蘭運動員的權利。他們需要不斷逃亡，他們正在戰爭中死去。」

據國際運動員組織Global Athlete統計，烏克蘭境內有343處運動設施被摧毀，目前估計有14萬名年輕運動員沒有訓練設施可用，並有4萬名運動員要在外國訓練。

Lea Kruger表示，不少同國劍手都不肯定應否參與聯署，因為他們害怕被報復，「（俄羅斯總統普京）正在摧毀運動，運動最重要的原則之一便是和平，還要發生什麼才能制裁一個國家？」