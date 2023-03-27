烏克蘭劍手南京世界盃拉橫額被阻　「FIE跟俄羅斯有何分別？」

2023年4月踏入2024巴黎奧運劍擊積分周期，適逢國際劍擊聯會（FIE）早前召開網上特別大會，經各國會員投票，容許俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員和團隊重返FIE名下賽事。

被俄羅斯入侵的烏克蘭，曾嘗試阻止投票不果，近日當地運動員嘗試在女子世界盃南京站拉橫額抗議，遭主辦方工作人員阻止，在網上引發爭議。



烏克蘭劍手的抗議與質問

中國時隔4年再次舉辦國際劍擊賽事，3月24至26日在南京上演女子重劍世界盃南京站。烏克蘭劍手嘗試在場館展示一張在戰爭中逝世同鄉運動員的橫額抗議，卻被在場工作人員阻止。

劍手華科露美耶娃（Darya Varfolomeyeva）在Instagram上載有關影片，留言指，「今天（26日）在中國的世界盃賽事，我們嘗試跟一幅展示很多位被俄羅斯殺害的運動員橫額合照。不過主辦機構及國際劍聯不容許我們那樣做。」

她質問國際劍聯：「你們提到，體育世界內沒有政治的位置。現在我向你提出一個問題：當343個體育設施被摧毀、超過250個運動員永遠不能再參賽，體育如何可能獨善其身？俄羅斯正在破壞奧運精神的所有價值，國際劍聯嘗試通過威脅、限制和滅聲掩飾真相，這又跟俄羅斯政治策略有何分別？」

華科露美耶娃的帖文在網上廣傳，惟之後她將個人Instagram設為私人帳戶。

美國劍手在韓國釜山站花劍大獎賽被迫脫下印上烏克蘭國旗的上衣。（Instagram）

今次已非國際劍聯近日首次因俄烏戰爭引發爭議。他們表決容許俄羅斯劍手重新參賽後，美國劍手3月中在韓國參加花劍大獎賽釜山站時，便曾因在衣袖貼上烏克蘭國旗抗議，遭國際劍聯阻止，勒令他們脫下相關衣物，並禁止任何印有烏克蘭國旗的標語出現。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，國際奧委會（IOC）為首一眾體育監管機構一度指示各屬會禁止俄羅斯運動員參加國際賽事。戰事曠日持久，時至一年多後的今天仍未有完結跡象，隨2024巴黎奧運愈來愈近，IOC擬立場軟化，有意讓俄羅斯運動員再度參賽，引發熱議。由於IOC主席巴赫（Thomas Bach）昔日為劍手，曾在1976年蒙特利爾奧運代表西德贏得團體花劍金牌。

為抗議國際劍聯重新讓俄羅斯選手參賽的決定，德國劍擊聯會日前宣布，取消5月在當地上演的女子花劍世界盃分站賽事。德國劍聯會長、2004年奧運女子重劍團體銀牌得主 Claudia Bokel稱，「我們與受戰爭侵略的烏克蘭人民團結一致，德國劍聯已接受決定。我們想發出清晰訊息，希望有個不同的結果，我們仍預見到主辦賽事上的大量問題，令賽事無可能舉辦。」德國站賽事原定5月5至7日舉行，為奧運積分賽事之一。

烏克蘭劍擊聯會亦宣布，不會參加任何有俄羅斯選手參與的賽事，或導致烏克蘭劍手無法累積足夠積分出戰2024巴黎奧運。