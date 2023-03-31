七人欖球賽2023｜謝詠翹由空姐變港將　首戰世界系列賽達陣創歷史

一個前空姐到了27歲才首次加入香港女子欖球隊，誰說不能創造歷史？

5年後的今天，前空姐已非七人欖球新丁，首次於世界系列賽正賽達陣，開創香港歷史一頁，即使港隊接連不敵兩支世界一流勁旅，哪又如何？

敢試，肯做，這就是香港女子欖球員謝詠翹。



香港女子七欖隊與紐西蘭、加拿大和英國同處A組，全隊都知道，必然場場硬仗，贏波甚至是天方夜譚，但香港女子隊首次出戰世界系列賽正賽，本身已是歷史時刻，勝與敗，又有何懼？

謝詠翹坦言，這一球是人生中極有意義的時刻。（盧翊銘攝）

是以，即使她們首戰以0：50大敗予世界系列賽榜首球隊紐西蘭，依然無損士氣。火併加拿大的第二場分組賽，港隊半場落後0：10，謝詠翹卻為香港體壇締造「高光時刻」——雙隊長之一高香慧達陣線前被對手攔截，藍嘉敏接應後「助攻」謝詠翹，謝詠翹不負眾望，為港隊取得隊史首個世界系列賽正賽達陣。

謝詠翹達陣後難掩興奮，與雙隊長之一李念殷相擁。（盧翊銘攝）

謝詠翹為港隊取得隊史首個世界系列賽正賽達陣。（盧翊銘攝）

「對手都是世界Top 10， 我們進攻可以有球在手已經很好，得分更是錦上添花。」謝詠翹賽後難掩興奮。她直言，雖然首戰大敗予新西蘭，但至少獲得經驗，也是一次熱身：「第一場防守不算太差，所以今場想有球在手時可以去到對手的半場。」今場不單能完成目標，更取得首個達陣，「我沒有想過會達陣，這是女子隊第一個世界系列賽，（這次達陣）是Team Try（全隊的努力）」。

2018年，之前任職空姐的謝詠翹以27歲之齡加入女子七欖，今天絕對是其欖球生涯的光輝時刻：「一接球只想到跑，我知道隊友一直都在。我想這是一個bonus，是我人生中一個很有意義的時刻。」主隊取分，大球場歡呼聲四起，雖然最終港隊以5：22不敵，但經此一役，香港人多了一些名字要記住——從謝詠翹開始，再去認識我們的女子七人欖球運動員。

謝詠翹表示，港隊防守表現不錯。（盧翊銘攝）