七人欖球賽2023｜香港女子隊正賽初登場　首戰即鬥世一「超現實」

2023香港國際七人欖球賽今日（31日）起一連三日在香港大球場展開，香港女將在小組賽首場即遇上世界排名及世界系列賽排名均是第一的新西蘭，終以0：50不敵。

首度在國際七欖登場的港將奧亞娜（Julia Mba Oyana）賽後仍難掩興奮高呼：「這太超現實了！」



香港女子七欖隊與世界第一兼目前世界系列賽榜首新西蘭、加拿大及英國隊同處A組，首場分組賽即迎來硬仗。面對「世一」新西蘭，首在大球場出戰系列賽正賽的港隊，在開賽一分鐘便被對手中路突破，隨後接連在對手重新開球時未能取得控球權，半場已落後0：26。港隊雖兩度擒抱對手，惟未能阻止對方得分，最終力戰下以0：50吞敗。

港隊首戰即對世界排名第一的新西蘭（黑衫）。（盧翊銘攝）

以外卡首戰國際七欖正賽的港隊，力戰下以0:50不敵新西蘭。（盧翊銘攝）

第一次出戰國際七欖（HK7s）的18歲港將奧亞娜曾成功攔截對手，雖然港隊最終未能得分，她賽後走進採訪區時仍滿臉笑容，「我認為我們已竭盡全力做到最好， 我為球隊而自豪。很興奮，大家都為我們歡呼，很開心有這機會。」

首戰國際七欖的奧亞娜（左二）成功擒抱對手。（盧翊銘攝）

+ 6

在國際七欖「地標戰」即面對世界第一的新西蘭，奧亞娜直言這是「Crazy Experience」（瘋狂的體驗），「因為這是支只能在電視上看到的球隊，沒想到有天能跟她們比賽，太美好了，夢想成真。」

奧亞娜第一次在大球場上陣，並與世一的新西蘭對戰，高呼「超現實」。（張倩儀攝）

上屆七欖不設女子賽，令香港女子隊未能在大球場展現身手，今屆獲外卡於大球場舉行的正賽登場，雙隊長之一的李念殷坦言首場即對新西蘭是好事，「難得能參與高水平比賽，一嚟就可以對到強隊，當中可以學習和挑戰，對手的傳接好快，給了我們很大壓力。」她指球隊能達到賽前目標做好接發球，對整體表現感滿意。」

香港女隊將在下午5時52分對加拿大；男子隊則在晚上8時33分壓軸與法國隊對壘。