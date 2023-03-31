七人欖球賽2023｜姚錦成第70次代表香港　難忘生涯兩大賽事

不知不覺間，姚錦成已經成為香港國際七人欖球賽的「十二朝元老」。

「當聽到紐西蘭名將DJ Forbes有100個Cap，真的沒有想過，原來自己都70個Cap（喼帽）。」

今屆是姚錦成口中的「最後一屆」，也是第70次為港隊披甲，首戰出場時間較少，對他而言，卻是樂見港隊為今次賽事「開個好頭」。



香港男子七人欖球隊主場出戰2023香港國際七人欖球賽，於首日壓軸登場面對世界系列賽第三、溫哥華站亞軍法國。堅稱今屆是「最後」的姚錦成退居後備，於下半場最後2分鐘換入，雖然未有親自達陣，但阿成上場後防守有功，當時落後0：21的港隊在拜恩塞巴爆發下，見到一絲希望。

姚錦成今場退居後備。（張倩儀攝）

拜恩塞巴把握到法國的失誤，為港隊「開齋」攻入7分。雖然時間無多，但拜恩塞巴在港隊完場前最後一個攻勢咬緊牙關再達陣，再由史戴爾斯射入附加罰球，港隊全取7分，惜僅負14：21。今天阿成顯然比上屆敗陣後的心情輕鬆，笑言：「（出場時間少）教練的安排和部署，我會相信，但上場後我就會享受和出盡所有力量去打。」

拜恩塞巴今場2度達陣。（盧翊銘攝）

賽後欖球總會安排主席蒲敬思頒發印有「70」的港隊球衣予姚錦成。（張倩儀攝）

香港欖球總會賽後安排主席蒲敬思頒發印有「70」的港隊球衣予姚錦成，回望首次穿上港隊球衣的2010年，阿成憶述當時能代表香港真的很開心，也是最難忘：「2010年七欖，第一個Cap最難忘，因為那年是香港第一次打入銀盾賽，我們拿了冠軍，也是最多華人在陣的一屆，近一半（6人）。」70個賽事中，阿成再數第二個難忘，已經是2018年雅加達亞運的金牌。

阿成驚訝原來自己走70個賽事。（張倩儀攝）

想起自己打了70個賽事，阿成頓感驚訝：「都幾驚喜自己原來打到這麼多（次），當聽到紐西蘭名將DJ Forbes有100個Cap，真的沒有想過，原來自己都70個Cap（喼帽）。」阿成不敢相信已經達成了「70」 這個數字：「Cap指國際賽、系列賽、亞運、七欖等，聽起來是一個很老的數字，但我都好為自己驕傲。」