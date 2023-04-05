英超｜富咸米祖域對曼聯推球證停賽8場　足總仍覺判罰太輕欲上訴

富咸前鋒阿歷山大米祖域在上月底對曼聯的足總盃比賽中推球證卡雲拿（Chris Kavanagh），被重罰停賽8場，但英足總表示仍覺得判罰太輕，考慮上訴。若果米祖域再被加刑的話，有可能提早收「咧」。



在上月富咸作客負曼聯1：3的足總盃比賽上，米祖域在72分鐘推球證，被罰紅牌離場。英足總的獨立委員會周二（4日）公布追罰結果，米祖域要被停賽8場。米祖域在上場聯賽對般尼茅夫已經履行首場停賽，還要停多7場，他最快可以在5月中對修咸頓的尾三一輪英超復出。

米祖域遭重罰停賽8場。（Getty Images）

在米祖域的8場停賽中，有3場停賽來自直接紅牌，有3場來自對球證的暴力行為，餘下2場來自使用不當、辱罵、侮辱及威脅言論。米祖域還被罰款7.5萬鎊。

富咸領隊馬高施華亦在該仗被逐，他被指控往旁證方向扔水樽以及在賽後記者會發表不當言論，被罰停賽2場，罰款4萬鎊。馬高施華上周發聲明，向球證卡雲拿道歉。

然而，英足總認為米祖域及馬高施華的判罰太輕，有意上訴。英國《衛報》引述英足總聲明稱：「我們目前的意向是提出上訴。不過，我們會等待書面原因後才作最後決定。」

富咸今季餘下10場英超比賽，若果米祖域再被加監，恐怕要提早收「咧」。