英足總盃｜曼聯反勝　富咸9人應戰成轉捩點　主帥：球證有壓力

曼聯在英格蘭足總盃8強主場出戰，卻是先落後的一方，直至韋利安白界線上的手球護空門，成為今仗的轉捩點，球證卡雲拿吹罰12碼外，韋利安領紅外，連投訴過激的米祖域及主帥馬高施華同樣被逐。

馬高施華賽後直斥球證的判決難以理解，並暗諷因為奧脫福的壓力而偏袒曼聯。



曼聯中場失去基斯甸艾歷臣及卡斯米路，對紅魔鬼甚有影響，富咸在上半場形勢佔優，並在換邊初段由米祖域近射建功。

米祖域換邊初段建功，為富咸先開紀錄。（Getty Images）

曼聯方面換入安東尼後，表現略為改善，直至下半場中後段，曼聯一次反擊，查頓辛祖接應安東尼的橫傳，單刀先扣過對方門將尼奴，再避過富咸守衛起腳，韋利安情急下以手護空門，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）直指12碼點並以紅牌驅逐這名巴西翼鋒。富咸將帥對判決極其不滿，米祖域上前與球證理論，更以手肘撞向對方領紅，加上主帥馬高施華在場邊過激投訴，最終同樣被逐，富咸短時間內3人領紅。

曼聯由般奴費南迪斯主射12碼扳平，其後沙比薩背對龍門巧妙地建功，加上般奴末段勁射破網，紅魔鬼以3：1逆轉富咸，晉級4強。

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韋利安的手球是今仗的轉捩點。（路透社）

馬高施華：遇着卡雲拿次次都無運行

富咸一下子變成9人應戰，韋利安的紅牌必定是今仗的轉捩點，馬高施華賽後依然怒火難消，直訴卡雲拿的判決是難以理解，「當我們今季遇上卡雲拿時，也有不幸的事情發生，他的判決令人不解。米祖域被勞基梳爾在禁區內推跌，這是明顯的12碼，球證的角度必定看到，VAR必須要介入。這就是球證在奧脫福的壓力，我不能接受因為球會不同而影響判決。」

馬高施華（右）直斥球證在奧脫福的判決受影響。（Getty Images）

曼聯憑韋利安的手球取回優勢，將帥當然支持卡雲拿的判決，主帥坦赫格刻意避談紅牌，「這是明顯的手球，在禁區內發生也是明顯的12碼，但（紅牌）我不便評論太多。」勞基梳爾同樣力撐球證，並指對方作出正確決定，「對我來說，這一定是手球，皮球明顯地射中他（韋利安）的手，球證的決定是正確的。」