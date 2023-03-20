英足盃觀察｜富咸鹵莽60秒食3紅牌 曼聯3：1反勝 4強遇白禮頓

直至70分鐘，主場的曼聯落後富咸一球卻無計可施，但客軍韋利安的手球成為整場賽事的轉捩點，令球證Chris Kavanagh在60秒內出示了3張紅牌；「紅魔鬼」藉此在英格蘭足總盃死裏逃生，以3：1取勝晉級，4強將面對白禮頓。



不過，曼聯今場的窘局，反映了當卡斯米路及艾歷臣雙雙缺陣下，中場運作並不暢順。



曼聯今場前線依然由韋格賀斯任中鋒，拉舒福特及辛祖分居左右，般奴費南迪斯居中策應，但因為艾歷臣未傷癒、卡斯米路停賽，主帥坦赫格以麥湯米尼及沙比薩任雙防中，但中場運作並不暢順，由守轉攻不夠效率，而且控制與攔截亦不及對手。

曼聯今仗以哈利馬古尼（右）任正選，坦赫格還貪其頂上功夫出色，而他也表現得中規中矩。（路透社）

富咸有高大中鋒阿歷山大米祖域在前線，因而不時會以長傳進襲，就算米祖域未做到二傳，富咸眾將也很有意識地去搶「second ball」，難怪他們在半場的控球率達53%，還稍稍高於主隊。

米祖域近射入網，助富咸先開紀錄。（路透社）

易邊後，富咸更積極搶攻，曼聯門將迪基亞雖然連環撲出了安東尼羅賓遜及韋利安的射門，卻無法阻止米祖域於50分鐘把握一次角球攻勢近射得手。

場邊的坦赫格十分焦躁，屢有不滿球隊表現的肢體語言，譬如一手將口裏的香口膠取出後大力擲落地，或許他已氣得忘了電視直播的鏡頭時時都會對準他。當然，坦帥也不是乾着急，譬如57分鐘以安東尼馬菲奧斯入替了麥湯米尼，加強進攻。

賽事轉捩點是韋利安用手撐出辛祖的射門，不單令富咸被罰12碼，更引發3張紅牌的局面。（路透社）

這個調動在十多分鐘建奇效，安東尼接應長傳快速反擊，然後傳予中路的辛祖，後者扭過富咸門將尼奴後射空門，但遭回防的韋利安用手擋出。球證在VAR再三檢視下，判罰極刑並向韋利安出示紅牌；米祖域不忿判決，不單破口大罵，並用手推了球證一下，結果同樣被逐；至於富咸領隊馬高施華亦因不滿判決而有過激行為，同遭驅逐離場。富咸在短短60秒吃了3面紅牌，場上少打兩人。

米祖域一時火遮眼，卻導至富咸少踢兩人。（路透社）

曼聯面對如此壓倒性優勢，自然當仁不讓，先由般奴費南迪斯主射12碼中鵠，於75分鐘扳平；2分鐘後，借將沙比薩近射入網反超前；般奴在補時階段錦上添花，曼聯卒以3：1反敗為勝。富咸今場發揮出色，只是在短時間的鹵莽舉動，而無法重溫20年前作客奧脫福取勝的好夢，也令馬高施華賽前聲言100%可踢曼聯出局的豪言變成空話。

4強兩仗將於溫布萊球場上演，曼聯迎來今季表現出色的白禮頓，如果獲勝晉身決賽，將面對曼城與錫菲聯的勝方。