甲一女排｜葵青封后是重建成果　更是余映姿充滿汗水的青春回憶

葵青女排昨日（7日）於香港甲一組排球聯賽總決賽以局數3：0擊敗協興封后，隊長余映姿捧起獎盃，只要眼神和鏡頭對上，就毫不吝嗇露出燦爛笑容：「真的開心！上次拿冠軍？我忘了。這段時間真的百感交集。」

這幾年，球員離隊、換血、易帥，曾經的排球「一姐」葵青，剎那間砍掉重練，慢慢組軍，終於磨合成今屆的王者。



從2011年加入葵青，擔任隊長亦有8年，余映姿經歷球隊的高低起跌，輝煌之時曾於2016年連贏會長盃、馬拉松排球賽及聯賽，榮登「三冠王」，又曾於馬拉松締造三連冠霸業。然而2018年奪得會長盃冠軍後，球隊漸漸步入低潮，人腳變動是主因之一，重心球員要不受傷、要不完成學業開始工作、要不結婚生仔當媽媽，阿姿憶述：「那時不是打得不好，是夾得差。」2019年聯賽，葵青只得一席第5名。

葵青女排於今屆香港甲一組排球聯賽中直落三局擊敗協興封后。（梁鵬威攝）

隊友步入人生新階段，阿姿也矢志幫助葵青揭開新一頁，她從自己執教的浸大和丙組梯隊招攬新球員，尤其是副攻和網前中間位置，陳佩珊、劉思慧、黃家慧等副攻手，都是葵青當時的未來希望。

可是，疫情來臨令本已面對不少難題的葵青雪上加霜。「疫情期間無法練習，卻要維繫一支球隊，然後當大家都準備好要磨合，教練林sir（林鎮國）就要移民了。」球隊行政工作還有阿姿接替，但林sir以往會將戰術拆得極為仔細指導球員，他離隊之後，球隊必須重新適應，猶幸新教練梁景嵐為球隊帶來新元素，「現在教練更主張幫我們做戰術配合，所以我會提醒自己多做一步」，例如阿姿在球場上更多提點隊友，希望培養大家的思考能力，更懂得閱讀對手，而且對渴求進步保持執着。是以，她在總決賽看到當天填補空缺的小將發揮作用，實在感觸，「雖然今天（總決賽）仍未做到重點進攻，但攔防方面已經相當不錯」，小將汲取經驗需時，但她們的進步，阿姿都看在眼內。

這個冠軍，讓隊長余映姿（左）輕一口氣。（梁鵬威攝）

近兩年的葵青，終於漸漸走出低谷，分別於總會盃摘銅、聯賽常規賽奪得亞軍，今屆總決賽更一舉封后，回想一切物是人非，昔日冠軍班底只剩另一主攻邱澄與二傳手黎樂知和司徒允琦，阿姿偶爾也因為重建球隊而「心很累」：「幾時可以休息？」

但見證葵青曾經攀上高峰，也一度由零開始，「建立」這個過程終究美好，「有累的時候，也有開心的時候」，阿姿更希望看到年輕隊友成為獨當一面的領袖：「我雖然打了很久，但我承諾隊友們：只要大家繼續努力，我也繼續努力，這個總決賽冠軍是強心針，也證明我們的努力沒有白費。」

阿姿笑言，不敢說是將技術和經驗傳授，但30歲的她，依然想跟年輕隊友們一起成長學習，葵青對她而言是個不能捨棄的家，盛載了她和身邊許多個她的美好青春。

余映姿與葵青一起由零開始，更感受到建立過程的美好。（梁鵬威攝）

余映姿承諾隊友，只要她們努力，自己也繼續努力。（梁鵬威攝）