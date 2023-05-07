甲一女排總決賽｜杜氏姊妹左右開弓　葵青直落三局挫協興封后

在「孖妹」杜詠雯和杜詠彤左右開弓下，葵青直落三局擊敗協興，奪得疫情後甲一組排球聯賽首個冠軍。

這是「杜氏姊妹」七年來首次合體作戰，加上兒時隊友作伴，讓杜詠彤直言：「感覺像回到小時候。」



香港甲一組排球聯賽2023總決賽周日（7日）假荃灣體育館舉行，決出2019年後首個聯賽冠軍。今屆賽事增設總決賽，由常規賽前四名球隊以單循環競逐總冠軍，場地布置和流程更採用大賽規格，女子總決賽首兩輪葵青和協興分途擊敗Victory和國際，在煞科日互撼爭冠。

甫開局，葵青在隊長余映姿兩度發球得分杜詠彤扣殺下，打出一段8：0的攻勢。雖然協興調整後漸入佳境，連追4分，更在隊長詹穎琳扣殺得分後追至剩3分差距。可是，葵青「孖妹」杜詠雯和杜詠彤左右兩側接連扣球得分，以25：21贏得首局。

葵青繼2017年後再奪聯賽冠軍。（梁鵬威攝）

葵青連取兩局，挾優勢進入第三局，卻被協興的詹穎琳三度扣殺得分下，被追至12：11。葵青請求暫停後，杜詠雯、杜詠彤和余映姿扣球強攻，合力取得7分，再一口氣將比分拉開至20：12， 最後以25：13再贏一局，直落三局勝出，繼2017年後再奪得聯賽冠軍。

雖然「Back To Back」作賽爭冠，但葵青「孖妹」卻未見疲態，杜詠彤和杜詠雯左右開弓分別攻下16分和15分，率隊順利捧盃。

葵青直落三局擊敗協興。（梁鵬威攝）

杜詠彤兼顧沙排室內排球

自2016年決心專注沙灘排球的杜詠彤，今季首次回到甲一舞台，形容「幾好玩」：「（各隊）實力好接近，好刺激，開心是因為自己的水平還可以。」說起回歸室內排球的原因，阿彤偷笑，欲言又止，一旁的阿雯笑說：「其實是我『局』她回來的，因為現在隊內有以前學界的對手和隊友，協恩的、仁濟的，機會難得，只差我家姐一個，所以就拉她回來聚舊。」

杜詠彤現時兼顧沙排和室內排球。（梁鵬威攝）

和兒時波友再並肩作戰

從沙排的二人組合，回到室內排球近20人的團隊，阿彤坦言有些不習慣：「因為經常覺得場上很多事，幫手做的時候才會發現隔離還有人，不用心急衝過去幫手。」但難得與兒時「波友」如余映芝、司徒允琦、趙穎琪、黎樂知等並肩，讓阿彤感覺親切，「場上感覺像回到小時候去打港青，好開心，像所有好熟的人突然回來身邊。」阿雯也笑住提到，有家姐就是不一樣：「有安全感，家姐是很重要的角色。」

杜詠彤稱自己是因為隊友而回歸甲一。（梁鵬威攝）

杜氏姐妹今季在室內排球場上「合體」，更會齊齊代表葵青、代表香港出戰來年的亞洲球會盃，阿彤表示：「這樣我回來打室內（和室外）都可以有目標，可以出去打下比賽。」兩人不久之後有望在沙排場上合作，阿彤提及需要亞運過後：「亞運我會打沙排，阿雯則處室內排球選拔，大家都會專注在各自的項目上。」

杜詠雯「自爆」是自己「局」家姐加入球隊。（梁鵬威攝）

葵青將會代表香港出戰來年的亞洲球會盃。（梁鵬威攝）

另外，季軍戰方面，Victory對國際全場戰況緊湊，兩隊先以局數1：1平手，再以25：23驚險拿下第三局。第四局比數依然緊咬，在黃惠婷成功攔截和快攻得分下，領先24：22，最後更以25：22、局數3：1擊敗國際，取得季軍。