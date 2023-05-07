甲一男排總決賽︱龍隊激戰5局挫仁濟　蕭昌鴻捱過4年疫情痛苦封王

龍隊和仁濟戰至第五局，蕭昌鴻局點發球「Ace」完結這場越2小時的硬仗，蕭昌鴻淚灑球場，久久未能平伏。

「這幾年不容易，真的有想過要退役。」蕭昌鴻真情流露，坦白這幾年因傷和工作，有想過漸漸從球員角色中抽離，卻又堅持至今，「痛苦但完美，最後可以走過來很值得。」



賽後蕭昌鴻哭成淚人。（梁鵬威攝）

香港甲一組排球聯賽2023 總決賽周日（7日）假荃灣體育館舉行，男子組煞科戰由仁濟對上績分同錄4分的龍隊，勝者將會封王。

兩隊甫開局即進入互咬局面，中段龍隊有梁浩賢接連得3分，領先10：7，仁濟蘇浚軒馬上挺身而出，攻守均有得分進賬，兩隊比數再度膠着至23：23，龍隊以25：23先拔頭籌。

第二局龍隊繼續保持氣勢，劉卓然先後扣殺再發球得分，拉開5分差距，龍隊以25：19再奪1局。在周六總決賽次輪與青龍鬥足五局的仁濟顯疲態，至第三局突然上力，龍隊縱有林賀徨和蕭昌鴻接連得分，追至20：23，卻在局點發球失誤以21：25被追一局，仍以局數2：1領先。

蕭昌鴻淚灑球場

兩隊在第四局再度苦戰，龍隊窮追至21：23，因2次失誤而再失一局，被仁濟追平2：2。決勝局開段兩隊依然未分高低，在領先12：10時，龍隊換入隊長蕭昌鴻，扣殺得分後於局點發球直接得分，拿下決勝局以3：2擊敗仁濟封王。

完場後，蕭昌鴻哭成淚人，擁抱教練和隊友泣不成聲，他含淚笑說：「贏球的一刻，還是這樣贏，這一球真的沒有想過。開球前，我真的很想（發球得分），但沒有想過可以真的做到，很奇妙也有幸運成份。」

蕭昌鴻決勝局局點發球直接得分。（梁鵬威攝）

眼淚包含的重量和意義

蕭昌鴻娓娓道來眼淚的含義：「這幾年都不容易過，自己年紀都開始大，要兼顧工作、身體和打球，不容易。」2019年，蕭昌鴻放棄懲教主任一職，捨穩定收入開辦排球學校，即面臨疫情。疫情4年，對大家的影響更不用多提：「全隊都變老，沒有當年那麼fit ，但都願意付出時間去保持，球隊對住年輕很多、20出頭的對手都可以打出這個表現，真的很好了。」

「面對過高低，真的有想過要退役。」蕭昌鴻笑道，但現時的狀態、這個冠軍還有來年代表香港出戰亞洲球會盃的機會，感覺都像是在告訴他一件事，「現在不想退了，我要準備下年的亞洲球會盃先！」

龍隊擊敗仁濟衛冕。（梁鵬威攝）

「打頭陣」的青龍對力臻決出季軍。同樣於昨日次輪激戰五局的青龍明顯體力處下風，被士氣高昂的力臻以25：20、25：19和25：13橫掃，終以0：3落敗，只能以1勝2負排名績分榜第四位。