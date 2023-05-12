港足︱6月鬥越南泰國初選名單出爐　林衍廷與張憙延首度入圍

亞洲盃決賽周分組結果昨天（11日）出爐，香港足球代表隊為備戰這項明年1月舉行的大賽，接下來4個國際賽期都會踢熱身賽。其中港足下月15日會先作客越南，再於19日主場迎戰泰國，初選名單今天（12日）揭曉。



足總周五公布這兩場友賽的港隊33人初選名單，對比3月份的初選，主教練安達臣剔走了費蘭度、余煒廉、李毅凱、迪高、顏樂楓及簡嘉亨，這6人除了李毅凱之外，全數都沒有進入3月決選陣容。而李毅凱在對馬來西亞一戰正選上陣，表現不算理想。

港足這次再度征召了馮慶燁、3月獲補選的余在言、艾華；而令人驚喜的是，表現獲部份球迷認可的林衍廷，與理文翼鋒張憙延都第一次入圍大港腳，兩人過去都曾因港足U23紀律風波被禁止入選港隊1年。

值得一提，早前因傷落選的陳晉一、鐘樂安都有再度獲徵召。不過，早前曾稱有望趕及今次國際賽前領取特區護照的艾華頓，與德丙球會恩高斯達特U19前鋒Michael Udebuluzor都暫未獲選。

港足6月會再於主場出戰對泰國。（資料圖片／袁志浩攝）

港隊於6月5日就會展開本地集訓，並於10日友賽香港U22代表隊，球隊休息一天後再復操，至6月13日出發至越南練習兩天，準備鬥越南的比賽。港隊6月16日返港後會即日重投訓練，至6月19日主場對泰國。

港足33人初選名單如下：



守門員：梁興傑(標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保 羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)



後衛：勞烈斯(大連人)、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅素、周緣德、艾里奧(傑志)、馮慶燁、徐宏傑、 (理文)、茹子楠(梅州客家)、陳晉一(皇家伊倫聯)、梁諾恆(淅江隊)



中場：林衍廷、余在言 (標準流浪)、胡晉銘 (東方)、黃洋、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威 (理文)、陳肇鈞(晉峰)



前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延 (理文)

