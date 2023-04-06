足總展本地VAR培訓：望令人感覺更公道　港足6月兩鬥東南亞國家

中國香港足球總會去年6月宣布在民政局資助下，投資逾千萬引入VAR（視像助理裁判），經過大半年統籌，今終正式展開本地培訓工作。



足總裁判總監張炎有今日在VAR培訓開幕禮上透露，VAR在港推行的進度已完成約70%，例如已得到資金、決定技術供應商、並安排好訓練日程，但相關儀器仍未到港，屆時需要再與各球場商討如何記合，「餘下的就是教育工作，除了球證，還要向球會、球員、球迷、傳媒及足球評述員分享」。

他指出，預計要待今年5月底至6月初才可展開「線下（offline）」測試，而因本地頂級賽事於5月中下旬便煞科，相信當中不會牽涉任何港超比賽，詳情到時再公布，但肯定下季超聯會全面使用VAR。「我們有計劃在非頂級的重要賽事如女足決賽、青年超級聯賽決賽、大專比賽決賽去使用，希望在每個層次都改善水平。」

足總裁判總監張炎有。（袁志浩攝）

張炎有進一步透露本地VAR細節，如包括現已持有VAR牌照的廖國文跟羅碧芝在內，足總計劃訓練15名視像助理裁判（同時可擔任VAR比賽的主裁判）及15名助理視像裁判。

他預計每場比賽有8個鏡頭，即使是如深水埗運動場、斧山道運動場等較低規格的場地，足總亦會安裝鏡頭，但鏡頭不會永久擺放在場內。「會視乎賽程調整，若一日兩場比賽，每場8個鏡頭沒問題；但如一日三賽，就有可能有1場5個、1場6個，但都不會低於國際足協最低要求的4個。」

另外，因將軍澳足球訓練中心屬環保署轄下地方，足總或會臨時另覓場地設置「VAR房」，而待啟德體育園落成後，「VAR房」有機會永久落戶在此。

本地球證參與VAR培訓。（袁志浩攝）

張炎有：望令人感覺更公道

今季港超賽事有不少爭議性判決，引發球迷討論，也影響爭標形勢。張炎有稱，這是足球比賽的一部份，甚至有人會認為英超（判決爭議）更大，惟強調VAR的出現就是想改變這種情況。「首要目的是讓人感覺比賽更公平。其實我們本身也公道，但基於很多原因，會令人感覺不是，現在有讓他們感覺公道一點的環境。」

他再表示，VAR可讓球證有多一個機會作最合適的判決：「球證信心也會大些，像有安全網一樣。以往我們雖然知道球證的對與錯，但問題是觀眾覺得你錯就是錯。假如有VAR，當比賽沒有覆檢，即代表該場球證所有決定都正確，間接告訴大家，我們的水平不如大家想像中差。」

本地頂級聯賽不時出現爭議性判決。（資料圖片／袁志浩攝）

最後，張炎有希望VAR能帶動香港足球到另一層次，「VAR自2018年世界盃面世，亞洲很多地方就算如新加坡也在使用，香港不用或被人感覺很落後，甚至被邊緣化，有機會減低主辦大賽的機會。再者，本地球賽能熟習真正的比賽環境，對參加亞洲盃決賽周、亞冠盃淘汰賽都有幫忙。」

港足6月份國際賽會先作客後主場。（資料圖片／袁志浩攝）

港足6月先客後主 對手為東南亞國家

同場出席的足總行政總裁譚秋朗就補充，6月份香港足球代表隊的國際賽不會使用VAR執法，他透露，港隊屆時會於6月15日作客，6月19日則在香港大球場出戰，對手均為東南亞國家。

有傳媒問到港隊會否作客泰國，譚回應「估錯」，但當記者稱「主場對泰國」時，他卻指「等多幾日，待官方確認後會公布。」至於作客對手，他表示是得到不錯的邀請，「不會令大家失望」，「那（球隊）甚至更好一點，幾強，對香港隊是好事，所以沒理由拒絕。」他也確認，足總董事會已通過與主教練安達臣續約兩年至2025年。

足總行政總裁譚秋朗。（袁志浩攝）

另外，足總今公布總幹事袁文川明天（7日）提早退休，結束29年的足總生涯，也有傳足總機構管治總監連𨯚君即將離任。譚秋朗拒評論傳聞，但強調一切都是員工的個人取向，「每人都有自己睇法，每間公司有出有入，足總慢已慢穩定，建立起系統。」足總暫是無意填補袁文川的空缺，譚秋朗將會在秘書處職員協助下，暫代總幹事一職，直到另行通知。