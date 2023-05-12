亞洲盃決賽周︱港足賽程出爐10日內3戰　比賽球場曾寫世界盃經典

香港足球代表隊相隔過半世紀後重返亞洲盃決賽周，隨着分組抽籤結果誕生，港隊賽程亦出爐——球隊將於10日內踢3場分組賽，比賽地點則是鄰近多哈的兩個世界盃球場。



亞洲盃決賽周昨天（11日）抽籤，分組結果隨即出爐，香港最終抽入C組，同組全是西亞球隊，包括伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦。

今屆賽事於明年1月12日展開，揭幕戰由卡塔爾對黎巴嫩；港隊則待至兩日後（1月14日）才有比賽，首戰會先於當地時間（UTC+3）下午5時半鬥第二檔次的阿聯酋。港隊之後會休息4日，在1月19日晚上8時半再迎戰第一檔次、亞洲「二哥」伊朗。

港足明年1月會遠赴卡塔爾參加亞洲盃決賽周。（資料圖片／夏家朗攝）

值得一提，港隊首兩場分組賽的比賽場地都一樣，是可容納45,857名球迷的哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）。

這球場位於多哈附近的艾雷恩（Al Rayyan），亦是2022年世界盃場地之一，除了上演過季軍戰，日本隊也曾在這裏先後爆冷擊敗德國跟西班牙。

當中最令人印象深刻的一幕，相信便是日本翼鋒三笘薰對西班牙時在底線前「神救」，經VAR確認皮球沒有出界下，助攻田中碧射入反勝，而今屆決賽周賽事亦會使用VAR執法。

三笘薰（左）世界盃時這記經典助攻，就是在哈利法國際體育場發生。（Getty Images）

港隊最後一場分組賽會於1月23日晚上6時舉行，在賈努布體育場（Al Janoub Stadium）對世界排名第93位的巴勒斯坦。這個球場位於多哈南邊的艾華卡拉（Al Wakrah）地區，舉辦過2020年亞冠盃決賽，也上演了2022世界盃分組賽與16強比賽。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）



亞洲足協統整了亞洲盃決賽周的所有日程及比賽場地。（AFC Asian Cup Facebook）

而每組經過單循環聯賽後，小組首兩名與4支最佳第三名球隊將晉級16強，然後進行單回合制淘汰賽，決出最終王者。C組首名出線後會遇上A、B或F組的最佳第三名球隊，於1月31日爭入半準決賽；而C組次名球隊就會提前在1月28日踢16強，對手將會是A組次名。

最後，今屆亞洲盃決賽會在2月10日晚上6時舉行，地點是可坐近70,000名觀眾的巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）；在2022年世界盃決賽周，法國便曾先後在此擊敗英格蘭（八強）及摩洛哥（準決賽）。