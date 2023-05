亞洲盃決賽周︱港足賽程出爐10日內3戰　比賽球場曾寫世界盃經典

香港足球代表隊相隔過半世紀後重返亞洲盃決賽周,隨着分組抽籤結果誕生,港隊賽程亦出爐——球隊將於10日內踢3場分組賽,比賽地點則是鄰近多哈的兩個世界盃球場。



亞洲盃決賽周昨天(11日)抽籤,分組結果隨即出爐,香港最終抽入C組,同組全是西亞球隊,包括伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦。

今屆賽事於明年1月12日展開,揭幕戰由卡塔爾對黎巴嫩;港隊則待至兩日後(1月14日)才有比賽,首戰會先於當地時間(UTC+3)下午5時半鬥第二檔次的阿聯酋。港隊之後會休息4日,在1月19日晚上8時半再迎戰第一檔次、亞洲「二哥」伊朗。

港足明年1月會遠赴卡塔爾參加亞洲盃決賽周。(資料圖片/夏家朗攝)

值得一提,港隊首兩場分組賽的比賽場地都一樣,是可容納45,857名球迷的哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)。

這球場位於多哈附近的艾雷恩(Al Rayyan),亦是2022年世界盃場地之一,除了上演過季軍戰,日本隊也曾在這裏先後爆冷擊敗德國跟西班牙。

當中最令人印象深刻的一幕,相信便是日本翼鋒三笘薰對西班牙時在底線前「神救」,經VAR確認皮球沒有出界下,助攻田中碧射入反勝,而今屆決賽周賽事亦會使用VAR執法。

三笘薰(左)世界盃時這記經典助攻,就是在哈利法國際體育場發生。(Getty Images)

港隊最後一場分組賽會於1月23日晚上6時舉行,在賈努布體育場(Al Janoub Stadium)對世界排名第93位的巴勒斯坦。這個球場位於多哈南邊的艾華卡拉(Al Wakrah)地區,舉辦過2020年亞冠盃決賽,也上演了2022世界盃分組賽與16強比賽。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間:05:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間:08:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間:06:00 pm (UTC+3)

地點:賈努布體育場(Al Janoub Stadium)



亞洲足協統整了亞洲盃決賽周的所有日程及比賽場地。(AFC Asian Cup Facebook)

而每組經過單循環聯賽後,小組首兩名與4支最佳第三名球隊將晉級16強,然後進行單回合制淘汰賽,決出最終王者。C組首名出線後會遇上A、B或F組的最佳第三名球隊,於1月31日爭入半準決賽;而C組次名球隊就會提前在1月28日踢16強,對手將會是A組次名。

最後,今屆亞洲盃決賽會在2月10日晚上6時舉行,地點是可坐近70,000名觀眾的巴伊特體育場(Al Bayt Stadium);在2022年世界盃決賽周,法國便曾先後在此擊敗英格蘭(八強)及摩洛哥(準決賽)。