U20世盃激戰｜英格蘭登場遇突尼西亞　默契十足贏波無難度

挾去年U19歐國盃冠軍出戰U20世界盃的英格蘭，雖然陣容未必及得上阿根廷與巴西等傳統強國，但勝在夾慣夾熟，今屆有力挑戰冠軍；英格蘭於E組第一關的對手是突尼西亞，取勝難度不大。（球賽編號：FB1795，5月23日凌晨2時開賽，FIFA+網頁及App直播）



英超打得如火如荼，因為英格蘭U20陣中幾乎沒有成名球星，不過他們以上年贏得U19歐國盃的班底挑戰U20世界盃，也甚有睇頭。英格蘭U20現時陣中，有多名球員在去年對以色列的U19歐國盃決賽上陣，包括隊長華爾（Harvey Vale）、中堅昆沙（Jarell Quansah）、艾朗藍斯（Aaron Ramsey）、利安戴納（Liam Delap）等等；因此這支英格蘭可說是默契十足，亦有一定大賽經驗。

由於修咸頓已篤定降班，艾度斯獲球會放行，隨英格蘭出戰首場賽事。（Getty Images）

其中利安戴納是前英超「界外球專家」戴納的兒子，有趣是老戴納選擇代表愛爾蘭，而小戴納則打足英格蘭青年軍各式梯隊。司職前鋒的利安戴納原效力打吡郡青年軍，到2020年獲曼城垂青，但未嘗代表一隊上陣，只外借到了史篤城及普雷斯頓汲取經驗，他去年在U19歐國盃決賽助攻艾朗藍斯射入奠定勝局的一球。

英格蘭今仗的對手突尼西亞，陣中球員大多效力國內聯賽，雖然也有些外流球員，但整體實力不足以對「三獅兵團」構成威脅。

利安戴納（左）為名將「手榴彈之王」戴納的兒子。（Getty Images）

英格蘭小將合作無間，默契十足。（Getty Images）

同日F組方面，亞洲代表南韓U20將挑戰法國U20（球賽編號：FB1796，5月23日凌晨2時開賽），另一場則是岡比亞U20面對洪都拉斯U20。南韓是上屆亞軍，實力不容小覷，而法國也有不少小將具法甲經驗，整體實力不俗，或許今場會是和氣收場。