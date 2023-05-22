U20世盃激戰｜南韓撼法國可保不敗　F組兩場和味濃｜保夫萊特專欄

U20世盃第三日賽事，終於輪到E、F兩組亮相。E組頭場英格蘭迎戰突尼西亞，尾場則有烏拉圭遇上亞洲代表伊拉克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



南韓有望從法國身上偷雞

法國距離唯一一次捧起U20世盃冠軍至今已隔十年，他們固然希望趁捧盃10周年之際能在今次賽事有出色表現，兼且在對南韓的第1仗能順利取勝。

保羅普巴、干度比亞及盧卡斯治迪尼是帶領高盧雄雞在2013年奪標的主力球員。儘管現時的球員與當年的主力們在實力及星味上稍有不及，但他們仍擁有一支訓練有素的球隊，並足以晉身去年夏天的U19歐國盃最後4強階段。

維真尼斯（左）已在法甲攻入的第1個入球。（Getty Images）

近幾個月來，維真尼斯為里爾攻入了他在法甲的第1個入球，他很可能會是法國隊的第1個進攻點，而白賴恩佩雷拉在右閘位置上來助攻也將構成重大威脅。但與其他強隊一樣，他們同樣有主力因為球會拒絕放人而未能征戰。法國隊的前鋒曹亞拿，在去年夏天的U19歐國盃上贏得金靴獎，但所屬球會不允許其參賽。

他的缺陣將給南韓帶來巨大的動力，韓國隊在上屆U20世盃中以令人難以置信深刻表現獲得賽事的亞軍。歷史上只有阿根廷和美國在亮相U20世盃決賽周的次數比南韓多，所以南韓2019年的表現或者不應讓感到詫異，我認為他們這次可能會再次成為表現最好的球隊之一。

南韓中場姜成真，他已經在韓職中出場50次。（Getty Images）

他們坐擁20歲的中場姜成真，他已經在韓職中出場50次，並已代表南韓大國腳出場並攻入兩球，而中堅金智秀更已經被外界拿來與效力拿玻里的金玟哉比較。最終，我認為這兩支球隊都應該能安全從分組賽晉級，但我認為韓國隊的經驗可能會讓他們在面對缺少關鍵球員的法國隊至少力保不敗。

岡比亞洪都拉斯難分軒輊

岡比亞和洪都拉斯作為分組賽兩支較弱的球隊，他們都心知能否在第1場的相遇中取得勝利，對於任何一方進入淘汰賽的機會都至關重要。

岡比亞之前只曾參加過一次U20世盃。（Getty Images）

岡比亞唯一一次參加U20世盃已經要追溯到2007年，當時他們以2：1擊敗了人才濟濟的葡萄牙隊，贏得了全世界的關注。而在今年3月晉身U20 非洲國家盃決賽後，阿卜杜利保贊帶領的球隊對今夏再創佳績充滿信心。與其他小國一樣，他們將依重一支主要仍在國內球會效力的球員，當中阿達瑪保贊和阿拿傑賽尼兩位入選U20非洲盃賽事最佳11人的球員值得被留意。

無獨有偶，洪都拉斯將帶着一班只有兩名在國外效力的球員參加今次的U20世盃。儘管如此，他們當中不少球員已在去年的U20中北美洲錦標賽中證明了自己的身價，並且已打入4強階段，相信今次在阿根廷如果能發揮同樣出色的表現可以為他們引來國外球會的興趣，成為他們職業生涯的踏腳石。

洪都拉斯將帶着一班只有兩名在國外效力的球員參加今次的U20世盃。（Getty Images）

馬高阿斯杜奴是洪都拉斯陣中的天才球員，他在去年的錦標賽中攻入了6球，與其球會皇家伊斯柏納的隊友艾倫辛尼加一起當之無愧地入選了賽事最佳陣容。雙方都需要在今場比賽爭取勝利，但實在難分他們的高低，我認為大家很可能會看到雙方握手言和。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

