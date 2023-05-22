U20世盃激戰｜英格蘭首戰穩勝　烏拉圭可破伊拉克｜保夫萊特專欄

U20世盃第三日賽事，終於輪到E、F兩組亮相。E組頭場英格蘭迎戰突尼西亞，尾場則有烏拉圭遇上亞洲代表伊拉克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



幼獅半力夠贏突尼西亞

英格蘭希望通過在周一的E組首戰中擊敗突尼西亞，延續自己在U20世盃上的成功歷史。「三獅軍團」的成年隊在1998年和2018年世盃的分組賽都曾經擊敗突尼西亞，今仗是幼獅自從在2017年捧盃後的首場分組賽，其主帥伊恩科士打固然希望以勝利來完成帽子戲法。

可是，他們需要在缺少一些關鍵球員的情況下做到這一點，效力車路士的卓克禾美卡只能在英超煞科後與大隊會合，而艾朗藍斯、朗尼艾華斯、卡林杜爾及諾頓古菲由於要參加所屬球會的附加賽賽事，能否參賽仍然存在疑問。

英格蘭陣容深度上有優勢。（Getty Images）

幸好英軍仍擁有艾度斯、阿歷斯史葛及利安戴納等新星，以確保他們的首場分組賽不會被打亂陣，並有個好開始。

至於突尼西亞方面，他們在U20世盃賽場上缺乏足夠參賽經驗，對上一次成功晉身決賽周已經要追溯到1985年。不過，他們先後打入2021年及2023年的U20非洲國家盃4強，新一代的人才似乎將為他們的主教練盧希治帶來一絲希望，而他們的球隊現時擁有多個效力歐洲5大聯賽的球員。

艾度斯將是英格格首場賽事重點人物。（Getty Images）

中場艾積巴利來自里昂的著名青訓產品，他此前已經為突尼西亞的成年隊出場，而奧夫曼自從在U20非洲盃上為突尼西亞攻入兩球後，已代表法甲的聖伊天出場不少。儘管如此，這對突尼西亞來說將是一場艱難的比賽，我期望英格蘭能夠善用陣容深度上的優勢，在數名主力缺陣的情況下取得比賽勝利。

烏拉圭超班勢贏伊拉克

在2013年的U20世盃，烏拉圭和伊拉克曾在準決賽中相遇，相信當時沒有多少人能預料到這樣的對碰，而今次兩隊都希望能走得更遠。

烏拉圭和伊拉克曾在2013年的U20世盃準決賽中相遇。Getty Images）

烏拉圭在那次比賽中擊敗對方，最終也獲得了他們在U20世盃上的第2次亞軍，他們希望通過今次在所屬的南美洲舉行的比賽取得更好的成績。在3月份的時候，他們與成為U20南美冠軍只有6分鐘的距離，可惜巴西最後連入2球以戲劇性的方式奪走了冠軍，但相信經過一系列精彩的表現之後，烏拉圭仍然會充滿信心地參加今次的U20世盃。

法比列高戴亞斯和盧斯安奴洛迪古斯在U20南美國家盃中各入5球，他們的入球能力將會是烏拉圭成功的關鍵，但他們會為失去艾華路洛迪古斯而遺憾，這位效力皇家馬德里的天才球員被球會拒絕放行。

法比列高戴亞斯在U20南美國家盃中各入5球，其入球能力將會是烏拉圭成功的關鍵。（Getty Images）

他的缺陣相信會鼓舞對手伊拉克。伊拉克和烏拉圭一樣在2013年的比賽成為一路奇兵，當年他們在分組賽力壓坐擁哈利卡尼、史東斯及艾歷迪亞等坐鎮的幼獅兵團。在晉身剛過去的U20亞洲盃決賽後，他們這次在U20世盃無獨有偶再次與英格蘭編在同一組，期望能再次製造驚喜。

儘管如此，他們必須首先專注於首場比賽，對陣才華橫溢的烏拉圭絕對相當棘手，而穆罕默德查米爾在U20亞洲盃上取得突破性的表現後，可能會成為伊拉克的關鍵球員。至於後防球員阿當拉舒德也被視為他們未來重要的資產，最近他更被盛傳獲得意甲球會斟介。

整體而言，我認為伊拉克的狀態很好，絕對有可能成為其中一支成績最好的第3名球隊，從這個小組中晉級，但我認為烏拉圭球員的強大個人質素，將會令他們順利擊敗伊拉克。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

