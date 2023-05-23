01球評｜紐卡素用錢有道順應足球規律　沒有妄想只有耐心終收驚喜

紐卡素用18個月時間，由一支護級分子，變成英超前4位的歐聯分子。當然他們背後有沙特阿拉伯的「大水喉」支持，但大家從今季的車路士意識到，有錢並非萬能，甚至可能愈搞愈衰，在足球這項運動，心急行事肯定有反效果。紐卡素的管理層充滿智慧，有財而不亂用，沒有妄想一步登天，以務實及耐心的態度打造球隊。



英超｜紐卡素賽和李斯特城奪歐聯入場券 曼聯離穩入前四只差1分

在足球世界，有錢向來不是萬能，那些以為用錢就可以快速取得成功的人，大多失敗告終，而朝三暮四，更加難以大事。足球場上會有奇蹟，但更需要累積。奇蹟一閃即逝，累積方能長遠圖強。

紐卡素在2021年10月送走舊班主艾殊利，迎接新時代。（Getty Images）

以沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金為首的財團在2021年10月入主紐卡素，當時紐卡素陷於困境，長期在降班區掙扎，在21/22球季都未在聯賽贏過波。新班主上場後，聘請賀維接掌帥印，頂替布魯士。

賀維獲得紐卡素的信任。（Getty Images）

賀維在2021年11月接手後，絕對沒有效果快過打針這回事，不見「炒領隊效應」，紐卡素連續3場聯賽不勝。由11月中到1月中，紐卡素踢了9場聯賽僅得1勝，遭李斯特城及曼城大炒，繼續在降班區域中不見起色。如果班主心急欠耐性，恐怕賀維都難以堅持教下去。

般奴古馬雷斯加盟後，馬上成為紐卡素的中場核心，幫助球隊取得一段不敗走勢。（Getty Images）

在那個危急存亡的1月轉會窗，紐卡素沒有用銀彈政策羅致天價球星救亡，而是找來一班實而不華的球員。般奴古馬雷斯支撐起中場，捷比亞打通了右路攻守，丹般恩及基斯活特都是在英超打滾多年的老兵。與那時紐卡素原有的球員比，這些新兵並非那種高不可攀的巨星，也是以賀維的資歷能夠駕御得到。

紐卡素用1200萬鎊買入捷比亞，抵到爛！他今季獲選為球隊的最佳球員。（Twitter）

中型球會升呢為富豪球會，最怕班主有雄心而短視，有錢而急功近利，天價星級新兵與原有平民班底出現隔閡，教練與球員無法配合，難以掌控更衣室，變成惡性循環。紐卡素沒有犯這個錯，賀維、原有班底以及1月新兵順利融合，踢出一段6勝1和的佳績，之後到4月的4連勝，積分超過40分，成功上岸。

尼克普比去年夏天以1000萬鎊來投，又係抵到爛！（Getty Images）

安穩留級後，紐卡素的增兵目標也非球壇巨星，維持務實作風，羅致尼克普比及保治文，買斷馬特泰基特，最昂貴的是以6300萬鎊買入瑞典射手阿歷山大伊沙克。這班球員不算享負盛名，也未踢過班霸豪門，有實力但沒有那種蓋過球隊的名氣。在揮金如土的英超，紐卡素去年夏天的買人開支不算十分多，淨開支排行第5，而且他們買人的價格正常，甚少被人當水魚。尤其對一支有中東資金背景的球隊而言，紐卡素的買人花費比想像中少。

今季由保治文等率領的紐卡素防線，在聯賽只失32球。球隊上季英超失了62球。（Getty Images）

紐卡素的管理層有耐性，沒有要求賀維今季馬上做出怎樣的成績。賀維在訪問中講到，打入前4名是超額完成，實屬意料之外，他們今季的目標是避免像上季般跌入護級戰，結合好現有球員與新兵。可能本身對今季期待不高，賀迪在季初經歷過一段連續6場不勝的頹勢，但未有感受到被炒壓力，終於捱到成績重回正軌，在聖誕賽期登上聯賽前4名，維持到尾。

阿歷山大伊沙克加盟後，上半季受傷，下半季復出慢慢回到主力陣容。（Getty Images）

同樣是不愁財源，今季的紐卡素及車路士彷彿是鏡子的兩面，一隊用之有道而取佳績，另一隊揮霍無道陷入困境。

實力平均 無搶風頭球星

這支紐卡素予人的感覺是，沒有特別倚重某一兩位球員，也沒有一兩顆特別明亮搶盡風頭的星級人馬。今季紐卡素的隊內最佳球員是右閘捷比亞，但如果當選的是普比、法比安舒哈、保治文、般奴古馬雷斯、哥林威爾遜等任何一位，也是有說服力的。紐卡素名宿基雲講過，欣賞賀維對陣容平衡的掌握，將球隊團結成一支眾人各司其職的隊伍。

在這18個月，紐卡素按部就班，沒有因危急而亂陣腳，沒有因佳績而自大，堅持原定的路線，行走一條循序漸進的足球路。對於肯按照足球規律行事的人及球隊，足球之神也不吝惜，送給紐卡素這份歐聯資格的驚喜禮物。紐卡素上次踢歐聯還是02/03球季，那時候的領隊是卜比笠臣，隊長則是舒利亞。

上次紐卡素出戰歐聯是02/03球季。（Getty Images）

十年人事幾番新，紐卡素這些年頭沉淪過，試過降班，但在送走前班主艾殊利後不到兩年，令人意外地那麼快便回到歐聯賽場。

球壇中不乏財雄勢大的班主，紐卡素難得在，他們不但找到一個肯花錢的班主，而且懂得足球發展及培養球會，有錢而不亂使，有權而不亂用。維持這個步伐，說不到四五年後，可以成為另一支曼城。