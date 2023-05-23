英超｜紐卡素賽和李斯特城奪歐聯入場券　曼聯離穩入前四只差1分

英超周一（5月22日）賽事，紐卡素主場三度射門中柱，以0：0賽和李斯特城。 紐卡素賽後以37場70分，排第3，憑新增1分提早鎖定前4，確定取得歐聯入場券。李斯特城以37場31分，排第18位。



英超護級形勢分析｜愛華頓李城列斯只能活一隊 即睇煞科日可能性

紐卡素領隊賀維。（Getty Images）

紐卡素在2021年10月易手，以沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金為首的財團，以3.05億鎊從艾殊利手上買入「喜鵲」。上季他們護級成功，以第11位完成。今季，他們更進一步，提早一輪鎖定前4名，獲得歐聯參賽資格。

紐卡素主席Yasir Al-Rumayyan落到球場，與領隊賀維慶祝。（Getty Images）

紐卡素將會20年來首次出戰這項歐洲最高水平的球會賽事。上次紐卡素踢歐聯已經是02/03球季，在名帥卜比笠臣帶領下，入到次階段分組賽，但分數不如巴塞隆拿及國際米蘭，未能晉級8強。當年那支紐卡素的主將包括舒利亞、史必、比拿美、蘇蘭奴、基雲、真拿斯、戴亞、艾朗曉士等。

英超前4爭奪形勢，紐卡素以70分穩入前4名，曼聯形勢大好，利物浦還有一絲機會。

目前曼城、阿仙奴及紐卡素已穩奪來屆歐聯資格，餘下一席由曼聯及利物浦爭奪，前者形勢佔優。曼聯36戰得69分排第4位，利物浦37戰得66分排第5位，曼聯在餘下兩輪多取1分，便肯定壓過利物浦坐穩前4名；利物浦想超越曼聯上前4名只有一個可能性，他們不但要在煞科日聯賽贏波，更要寄望曼聯兩連敗，到時利物浦與曼聯同分，紅軍的得失球拋離紅魔，後來居上登第4位。